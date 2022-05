Ostamalla kotimaisten taiteilijoiden töitä voimme piristää kansantalouttamme ja omaa mieltämme.

Suomi on tuotesuunnittelun mestarimaa, vai onko? Olen seurannut suomalaisia kodin sisustamista käsitteleviä lehtiä ja televisio-ohjelmia. Niissä esitellyt kodit ovat värittömiä. Tähän toivoisin muutosta, vaikka vaihtelua värillisellä taideteoksella.

Ostamalla kotimaisten taiteilijoiden töitä voimme piristää kansantalouttamme ja omaa mieltämme. Ehdotan, että jokainen sisustaja ostaisi palan suomalaista käsityötä kuten taulun tai muun taide-esineen.

Minulle ensimmäisen taulun ostaminen oli vaikeaa, koska pohdin sitä sijoituksena. Olenko sijoittamassa oikeaan taiteilijaan? Saanko rahani takaisin joskus korkojen kera? Onko tämä oikea hinta? Väärin: taulun täytyy miellyttää ostajaa. Pysähdyn, katselen, ihastun ja joskus ostan.

Suuri määrä harrastajia työllistää taideliikkeitä, kuvataiteen maistereita ja muita organisaatioita. Taideteos on kotimainen käsityö. Harrastajataiteilijoiden teokset voivat olla rosoisia ja niiden taso voi vaihdella, mutta taide-esine on aina yksilöllinen ja kotimainen.

Olen eläkkeellä, ja vähitellen minusta, yrittäjästä, on kuoriutumassa taulujen ja taivaiden maalari. Monella kuvataiteiden harrastajalla on ongelmana se, missä töitä voisi säilyttää. Näitä vuosikymmenien aikana tehtyjä teoksia voisi myydä, mutta se on amatöörille vaikeaa.

Kriitikoita harrastajataide ei kiinnosta. Ostaja päättää, mistä itse pitää. Hyviä ostospaikkoja ovat esimerkiksi aikuisopistojen vuosinäyttelyt. Oman paikkakunnan taideyhdistysten kotisivuilta löytää tietoa paikkakunnan kuvataiteilijoiden töistä ja tietoa myyntinäyttelyistä

Lea Karvala

puheenjohtaja, Local Artists ry

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.