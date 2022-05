Liian monta kertaa on vedottu hoitajien eettisyyteen, kutsumukseen ja solidaarisuuteen.

Sairaanhoitajien ja perushoitajien sitkeät palkkavaatimukset ovat olleet huomion kohteena. Jälleen neuvottelut ovat umpisolmussa. Pieni palkka, vaativa työ ja hoitajapula ovat keskeisiä ja oikeutettuja palkkavaatimusten perusteita.

Varsin vaatimattomasti tuodaan kuitenkin esiin taitamaton johtaminen ja sen seurauksena olevat ankeat työolosuhteet ja -järjestelyt. Palkan ohella ne vaikuttavat hoitajien alalta poistumiseen ja opiskelijoiden alalle hakeutumisen vähenemiseen.

Hoitohenkilöstön työhön on vuosikymmenet kuulunut väheksyntää, alistamista ja työhön kuuluvien pulmien kuulemattomuutta.

Hyvän käsityksen hoitajien työilmapiiristä saa juuri ilmestyneestä teoksesta Piiasta professoriksi. Sirkka Sinkkonen ja palava tahto. Toimittaja Minna Kettunen on kirjoittanut Suomen ensimmäisen hoitotieteen professorin elämäkerran. Teos kuvaa loistavasti paitsi Sirkan sisukkaan toiminnan myös sen maailman, jossa hoitajat ovat yrittäneet saada ääntään kuuluviin, kehittää työtään järkeväksi, asiakaslähtöiseksi ja tieteelliseen tietoon perustuvaksi.

Asiat on kirjassa otettu kaunistelematta esiin ”kirkkoveneitä” myöten. On syytä epäillä, että hoitajien venymisvara on käytetty loppuun ja kamelin selkä on taittunut. Liian monta kertaa vuosien mittaan palkkaneuvotteluissa on vedottu hoitajien eettisyyteen, kutsumukseen ja solidaarisuuteen ja rakennettu palkkaratkaisuja paneutumatta syvällisesti olosuhteisiin.

Palkan lisäksi on korjattava toimintatapoja: tarvitaan käytännön toimintaan pureutuva perusteellinen sote-uudistus. Kiitos, Sirkka, että olet avannut oman elämäsi kautta sen epäkiitollisen puolen työelämästä, joka on osaltaan johtanut perusteltuihin palkkavaatimuksiin. Kiitos, Minna, kun olet jäsentänyt asiat selkeäksi kokonaisuudeksi.

Irma Kiikkala

terveydenhuollon tohtori, dosentti, terveydenhuoltoneuvos, Helsinki

