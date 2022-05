Mitään takeita ei ole siitä, että kalojen kannalta olisi hyödyllistä purkaa joen länsihaarassa oleva pato.

Vanhankaupunginkosken nykyinen pato on rakennettu vuonna 1876.

Helsingin kaupunginhallitus on vastoin virkamiesten kantaa päättänyt, että ryhdytään selvittämään Vanhankaupunginkosken padon purkua (HS 24.5.). Näin siitä huolimatta, että sekä vuosina 2016 ja 2019 on kaupungin toimesta tehty kaksi laajaa selvitystä, joissa molemmissa päädytään suosittelemaan padon säilyttämistä.

Virkamiesten ehdotuksen mukaan tulisi ensin kunnostaa joen itähaara, ja katsoa miten tämä vaikuttaa kalojen nousuun. Mitään takeita ei ole siitä, että kalojen kannalta olisi hyödyllistä purkaa länsihaarassa oleva pato. Toimenpide madaltaisi vedenpintaa siten, että itähaara saattaisi kuivua.

On esitetty, että Pikkukosken uimaranta säästyisi vedenpinnan alenemisen aiheuttamalta tuholta rakentamalla jokeen välipadot. Tämä on epävarma ja kallis ratkaisu. Välipadot tulisi kaivaa mudan läpi peruskallioon asti. Joen leveys on 50 metriä. Kustannusarviota tästä rakentamisesta ei ole esitetty.

Asianomainen lautakunta on lausunnossaan kaupunginhallitukselle 1.2.2022 todennut viitaten Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori Kai Kokon ja työtovereiden lausuntoon vuodelta 2016: ”Selvitysten perusteella todettiin, että purkaminen on juridisesti erittäin monimutkaista, jos ei mahdotonta, ja se vaatii erittäin painavat perustelut.”

Onko muutaman kalalajin mahdollinen lisääntyminen kalastusta harrastavien iloksi niin painava perustelu, että se oikeuttaa kaupungin teollisuushistorian tärkeän kulttuurimaiseman tuhoamisen?

On järkevämpää ensin selvittää asian juridinen puoli ennen kuin lähdetään teettämään kohtuuttoman kallis ja ilmeisesti tarpeeton selvitys padon purkamisesta.

Jacob Söderman

oikeustieteen lisensiaatti, Helsinki

Ralf Nyman

vesiputousaktivisti, Vantaa

