Suojatietä kulkevan on noudatettava tienkäyttäjää koskevaa lakia.

Mielipideosastolla on keskusteltu hipaisunäytöistä ja niiden käytön vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. Tuon tähän keskusteluun uuden näkökulman: keinon saada suojatieonnettomuudet käytännössä loppumaan.

Kaksi vuotta voimassa olleen tieliikennelain 4. pykälän mukaan tienkäyttäjä on velvollinen ennakoimaan toisen tienkäyttäjän aikeita ja toimia. Tuon saman lain 2. pykälän mukaan jalankulkijasta tulee tienkäyttäjä, kun hän astuu suojatielle. Ajatus on hieman kimurantisti esitetty, mutta logiikka on selvä: suojatielle astuessaan jalankulkijan on ennakoitava (havainnoitava) autoilijan käytöstä.

Tietenkin autoilijan tulee antaa tilaa suojatietä ylittävälle ihmiselle. Eri syiden vuoksi huomiokyky ei kuitenkaan aina riitä. Kukaan ihminen ei ole erehtymätön, ja autoilijakin on vain ihminen.

Ennen kuin jalankulkija astuu suojatielle, hänen tulee lain mukaan varmistaa, että autoilija on huomannut hänet. Suojatie on osa ajorataa, ei jalkakäytävän jatke. Suojatietä kulkevan on noudatettava tienkäyttäjää koskevaa lakia. Sen sijaan, että jalankulkija kännykkänsä tuijottaen heittäytyy suojatielle, tulee hänen lain mukaan ennen suojatielle siirtymistään varmistaa liikennetilanne.

Jos saamme tämän käyttäytymismallin liikenteeseen, voimme unohtaa suojatieonnettomuudet. Tämä ajattelumalli on ollut vankka perusta kaupallisen lentoliikenteen huimalle turvallisuudelle: ei saa luottaa vain yhden ihmisen havaintokykyyn. Nyt tuo periaate on kopioitu tieliikennelakiin. Emmekö voisi kopioida sitä myös käytäntöön?

Käymissämme keskusteluissa nyt jo edesmenneen Suomen pääonnettomuustutkijan Kari Lehtolan kanssa hän usein tuskaili, miksi on niin vaikeaa saada maanpinnalla tapahtuvan liikenteen ihmisiä ymmärtämään lentoliikenteen hyviä turvallisuuskäytäntöjä. Nyt se on kirjattu lakiin.

Lauri J. Laine

lentokapteeni, MSc, diplomi-insinööri

Helsinki

