Nytkö vasta on boikotin aika?

Suomessa ilmeisesti ajatellaan, että niin kauan kuin maat sortavat vain omia kansalaisiaan ja asukkaitaan, voimme huoletta tukea niitä lomarahoillamme.

Viime päivinä eri lehdistä on saanut lukea vetoomuksia (esimerkiksi HS Mielipide 26.5.), joissa suomalaisia kehotetaan välttämään Turkkiin suuntautuvia lomamatkoja niin kauan kuin maan johto yrittää estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Tällaiset vetoomukset ovat sinänsä ymmärrettäviä ja kannatettavia. Niitä lukiessa kuitenkin miettii, että nytkö vasta on syytä alkaa boikotoida Turkin-matkailua. Uutisia vähänkin seuraavat tietävät, että Turkki on muun muassa sortanut kurdeja ja muita vähemmistöjä, syyllistynyt kidutuksiin ja muihin ihmisoikeusrikkomuksiin, rajoittanut sananvapautta ja tukahduttanut opposition toimintaa. Nämä eivät kuitenkaan ole sellaisia syitä, joiden vuoksi suomalaisten olisi syytä vakavasti harkita, haluavatko he tukea Turkin turismia.

Hyvinvoivassa Suomessa ilmeisesti ajatellaan, että niin kauan kuin esimerkiksi Turkin ja Persianlahden rikkaiden arabimaiden kaltaiset ”lomaparatiisit” sortavat vain omia kansalaisiaan ja asukkaitaan, me voimme huoletta tukea lomarahoillamme näitä maita. Vasta sitten, jos nämä maat tekevät jotain, joka sotii suoraan meidän omia etujamme vastaan, on syytä ryhtyä matkailuboikotteihin.

Ville Koponen

Espoo

