Turvallisuus on paljon muutakin kuin vain tankkeja ja aseita

Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan antoi uuden kontekstin turvallisuuspolitiikalle Pohjoismaissa.

Elämme ennennäkemättömiä aikoja. Venäjän 24. helmikuuta aloittama brutaali hyökkäys Ukrainaan on perustavanlaatuisesti muuttanut Euroopan turvallisuusjärjestystä.

Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan – EU:n naapurimaahan – antoi uuden kontekstin turvallisuuspolitiikalle Pohjoismaissa. Keskustelu Ruotsissa ja Suomessa johti näiden maiden päätöksiin hakea Nato-jäsenyyttä.

Ruotsille se tarkoittaa 200 vuotta kestäneen pitkäaikaisen sotilaalliseen liittoutumattomuuteen perustuvan linjan päättymistä. Suomelle se tarkoittaa merkittävää muutosta ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tanskassa järjestetään 1. kesäkuuta kansanäänestys EU:n turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön liittymisestä.

Ruotsin ja Suomen haettua virallisesti Nato-jäsenyyttä toivomme liittymisprosessin olevan nopea. Näin maamme pääsisivät Pohjois-Atlantin sopimuksen artikla viiden mukaisten turvatakuiden piiriin, jotka ovat puolustusliiton ydin.

” Erilaisten uhkien ennaltaehkäisy lisää turvallisuutta.

Sota Ukrainassa on ilmentymä sotilaallisen voiman uhkasta valtion suvereenisuudelle ja kansalaisille. Turvallisuus on kuitenkin enemmän kuin sotilaallista puolustusta alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Turvallisuus on enemmän kuin tankkeja ja aseita. Tämän päivän maailmassa turvallisuusuhkat ovat monimuotoisia ilmastonmuutoksesta kyber- ja hybridiuhkiin.

Pohjoismaisina sosialidemokraatteina uskomme, että turvallisuus on myös ennaltaehkäisyä: konfliktien ennaltaehkäisyä diplomatialla ja konfliktien ratkaisua rauhanomaisin keinoin; demokraattisten yhteiskuntien suojelua ja vaalimista; taistelua köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan mahdollistamalla pääsyn koulutukseen edistämällä oikeusvaltioperiaatetta sekä naisten ja tyttöjen oikeuksia ja investoimalla kestävään kehitykseen; taistelua ilmastokriisiä vastaan ja maailman alueiden pitämistä asumiskelpoisina.

Kaikilla näillä voidaan poistaa konfliktien juurisyitä ja epätoivoa, jotka repivät perheitä erilleen ja pakottavat ihmisiä pakenemaan.

Pohjoismaat tekevät jo puolustusyhteistyötä Nordefcon puitteissa. Pohjoismainen yhteistyö vahvistuisi entisestään, kun kaikki viisi maata istuvat pöytien ympärillä Natossa ja kolme maata EU:ssa. Suomi ja Ruotsi Naton jäseninä ja Tanskakin osana EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä asettaisi nämä maat molempiin pöytiin, joissa tehdään Euroopan turvallisuusstrategioita, suunnittelua ja operaatioita koskevat päätökset. Se toisi myös mahdollisuuden tuoda paremmin esille Itämeren alueen turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.

Uusia ratkaisuja ja vastauksia tarvitaan Euroopan ja maidemme kohdatessa uusia ja huolestuttavia haasteita. Seisomme yhtenäisinä tukien sekä Nato-jäsenyyttä että kaikkien kolmen maan täyttä yhdentymistä Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön.

Helene Fritzon

Christel Schaldemose

Miapetra Kumpula-Natri

Euroopan parlamentin S&D-parlamenttiryhmän kansallisten delegaatioiden puheenjohtajat Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta

