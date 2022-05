Ylioppilaslehdessä kirjailija Iida Rauma kritisoi sitä, että arvosanojen valta suomalaisessa koulussa on vahvistunut.

”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan numeroiden tehtävä on kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet. Sitä, miksi numerot olisivat tässä erityisen hyvä mittari, ei sanota.”

”Ja vaikka moni koulu valitsee alkuluokille sanallisen arvioinnin, ei sekään ole välttämättä kuin muunnelma numeroista.”

”Makupalojen avulla nälkiintyneet ja tylsistyneet rotat voidaan kouluttaa suorittamaan esimerkiksi erilaisia tanssiliikkeitä. Vastaavasti palkintoa ja rangaistusta voidaan käyttää siihen, että alakouluikäiset saadaan tekemään sellaisia tehtäviä, jotka eivät kiinnosta heitä.”

”Kiinnostuksen puute on ulkoisten palkintojen tunnettu sivuvaikutus, josta opetussuunnitelman perusteet vaikenevat.”

”Peruskoululaatikkoon tungetaan innostuneita ja uteliaita 7-vuotiaita, ja ulos tulee tympääntyneitä, välinpitämättömiä teinejä.”

”Ulkoiset kannustimet saavat ihmiset tekemään sitä, mitä on tilattu, mutteivät juurikaan muuta. Koululaiset, joiden pitää hankkia hyviä arvosanoja, kehittyvät hyviksi arvosanojen hankkimisessa.”

”Rotat voi toki opettaa tanssimaan. Jos koulun pyrkimys on kasvattaa lapset mekaaniseen suorittamiseen ja tottelemiseen, suunta on oikea. Jos tärkeintä on oppiminen, arvosanoja ei tarvita.”

Kirjastolehden päätoimittaja Ville Vaarne kertoo, miten Ukrainan sodan kulkua voi seurata huolisurffailua ja raakoja somevideoita vältellen.

”Viimeistään nyt on alettava puhua digitaalisesta lukutaidosta, johon kuuluu olennaisena osana käsitys siitä, miten sähköistä mediaa kannattaa annostella.”

”Tehtävä ei ole helppo, sillä suurilla teknologiayhtiöillä on vastakkainen tavoite: niille sopisi oikein mainiosti, että käyttäjät skrollaisivat silmät punaisina vaikka aamuviiteen asti.”

”Seuraan Ukrainan sodan tapahtumia pääasiassa vain tekstien kautta. Lisäksi katselen Helsingin Sanomien ja Ylen kuvatoimituksen valitsemia valokuvia artikkelien yhteydessä. Tiedän, että kuvat on valinnut ammattilainen, joka ymmärtää, että kuvien pitää näyttää todellisuus ilman tarvetta sodan hirveyksillä mässäilylle.”

”Tekstin kautta seuraaminen antaa minulle mahdollisuuden keskeyttää heti, kun siltä tuntuu. Teksti antaa joustavuutta palata tärkeään kohtaan uudestaan.”