Suomessa toimii noin 160 kierrätys- ja uudelleenkäyttökeskusta, joita pääsääntöisesti pyörittävät yleishyödylliset yhdistykset. Useimmat niistä ovat samalla merkittäviä pitkäaikaistyöttömien työllistäjiä. Tämän on mahdollistanut palkkatukilainsäädäntö, jolla yhdistystyönantaja on voinut saada sadan prosentin palkkatuen palkatessaan pitkäaikaistyöttömiä.

Kierrätyksen ja materiaalien uudelleenkäytön edistämisen ja pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemisen yhdistelmää voidaan pitää sosiaalisena innovaationa, jossa eri sektoreita poikkileikkaavia toimintoja yhdistetään tavalla, joka edistää sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä kautta Suomen.

Hallitus on romuttamassa tämän hyväksi havaitun käytännön esittäessään palkkatukeen muutoksia, joiden seurauksena työllistäminen uudelleenkäyttökeskuksiin vaikeutuu. Muutokset liittyvät kaupallisen toiminnan käsitteeseen, jonka mukaisesti myös paikallinen kierrätys ja uudelleenkäyttö luokiteltaisiin jatkossa toiminnaksi, jolla on vaikutusta EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kierrätys ja uudelleenkäyttö ovat keskeinen osa kiertotalouden infrastruktuuria, jota uudelleenkäyttökeskukset edistävät korjaamalla ja kunnostamalla käytöstä poistuneita tavaroita ja pidentämällä materiaalien käyttöikää, joka on ympäristön kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Suunniteltu lakimuutos tarkoittaisi käytännössä sitä, että tavarat ja materiaalit, jotka nyt saavat uuden elämän, päätyisivät suoraan jätekeskuksiin. Samalla yli kaksi vuotta työttömänä olleiden työllistymismahdollisuudet heikkenevät ja työttömyysjaksot pitenevät, kun tuetut työpaikat vähenevät.

On vaikea nähdä, kuka uudistuksesta hyötyy, kun hallitus on itsekin arvioinut, että ehdotetut muutokset iskevät pahiten työttömiin, jotka ovat vaikeammin työllistyviä kuin yrityksiin palkkatuella työllistyvät.

Lisäksi säästö, joka palkkatuen menojen vähenemisestä syntyy, on pienempi kuin raha, joka maksetaan pidempinä työttömyysetuusmaksuina ja pienempinä verotuloina, puhumattakaan siitä, että nyt saatava hyöty tavaroiden ja materiaalien uusiokäytöstä jää uudistuksen myötä saamatta.

Uudistusta on vaikea ymmärtää myöskään laajemmassa yhteydessä, sillä työllistämisen ja uusiokäytön kytkentää on EU:n tasolla pyritty monin toimin tiivistämään. Koska kyse on vasta hallituksen esityksestä, ongelma on estettävissä kehittämällä ratkaisu, joka mahdollistaa jatkossakin työllistämisen ja kierrätyksen yhdistämisen ja siitä saatavien hyötyjen säilyttämisen.

Sanna Tiihonen-Korppi

palvelusuunnittelija

Harri Lankinen

toiminnanjohtaja

Uutta elämää Group, Mikkeli

