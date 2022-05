Kun tehtävä on Hätäkeskuksesta välitetty poliisille, vastuu tehtävän suorittamisesta on poliisilla.

Helsingin Sanomien lukija toi mielipidekirjoituksessaan (25.5.) esiin, että hän oli kahdessa erillisessä tapauksessa soittanut Hätäkeskukseen päihtyneestä henkilöstä, joka ei kyennyt huolehtimaan itsestään. Lukijan mukaan kummallakaan kerralla paikalle ei lähetetty poliisipartiota. Kirjoittaja epäili, että poliisilla olisi erilaiset toimintatavat hoitaa hälytystehtäviä Helsingin eri kaupunginosissa.

Kirjoittajan kuvailemat tapaukset olivat tapahtuneet Kallion alueella, joka on ollut kevään aikana keskusteluissa erilaisten häiriökäyttäytymisten vuoksi.

Kun henkilö soittaa Hätäkeskukseen, päivystäjän tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoitus ja tehdä ilmoittajalta saamiensa tietojen perusteella riskinarvio viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen päivystäjä välittää tehtävän toimivaltaiselle viranomaiselle.

Hätäkeskuspäivystäjän tehtävänä on poliisin näkökulmasta saada puhelun aikana riittävästi tietoja siitä, kuuluuko asia poliisin tehtäviin ja mikä on asian kiireellisyysluokitus ja kuinka tehtävä priorisoidaan. Kun tehtävä on Hätäkeskuksesta välitetty poliisille, vastuu tehtävän suorittamisesta on poliisilla.

Säännösten perusteella poliisin päivittäistyönjohto ja yksittäinen partio vastaavat siitä, että Hätäkeskuksen välittämät tehtävät tulevat hoidetuiksi. Poliisi ei itse priorisoi tehtäviä osoitteiden tai kaupunginosien perusteella, vaan tehtävät hoidetaan asianmukaisesti koko Helsingin poliisilaitoksen alueella.

Lukijan mielipiteestä ei ilmennyt tarkkaa ilmoitusajankohtaa, joista voisimme tarkastaa, onko tehtävä välitetty Hätäkeskuksesta poliisille tai jollekin muulle viranomaiselle. Poliisi myös pyrkii vapaasti ohjattavalla työajalla partioimaan aktiivisesti alueella sekä puuttumaan havaitsemiinsa häiriöihin.

Hanna Kiiskinen

komisario

Helsingin poliisilaitos

