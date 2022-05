Nato on joutunut stressitestiin

On tullut selväksi, että järjestönä Nato ei pysty lupauksistaan huolimatta vakuuttamaan uusille halukkaille jäsenilleen, että se toimii yhtenäisenä.

Euroopan unionissa pankeille tehdään stressitestit, jotka määrittävät pankkien kestokykyä toimintaympäristön voimakkaassa muutoksessa. Naton stressitesteistä ei ole puhuttu, mutta käytännössä Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset ovat myös stressitesti Naton toimintakyvylle sotilaallisen kriisin aikana.

Tässä stressitestissä on jo nyt tullut selväksi, että järjestönä Nato ei pysty monista lupauksistaan huolimatta vakuuttamaan uusille halukkaille jäsenilleen, että se toimii yhtenäisenä, avoimien ovien periaatteella ja ottaa nopeasti jäsenekseen sellaisen maan, joka on tehnyt yhteistyötä jo pitkään ja täyttää kaikki järjestöön kuulumisen vaatimukset. On siis pohdinnanpaikka Natossa, ei Suomessa.

Millainen olisi sitten Naton toiminta siinä tilanteessa, jos sen kuuluisaa viidettä artiklaa kaikkien jäsenmaiden yhteisestä puolustuksesta yhdenkin jäsenmaan joutuessa hyökkäyksen kohteeksi pitäisi tosissaan soveltaa?

” Natoon pääsyn edellytyksenä ei voi olla se, että jokin jäsenmaa ryhtyy kiristämään Suomea.

Jos vaikka Venäjä hyökkäisi Suomeen, estäisikö Turkki Venäjän sotalaivojen siirron Krimiltä Suomen rannikolle? Tuhoaisiko Turkki Venäjän laivoja ja sukellusveneitä? Toivottavasti tätä tilannetta ei jouduta koskaan käytännössä testaamaan, mutta stressitestejä voisi harkita.

Mahdollinen Nato-jäsenyys lisää Suomen turvallisuutta, mutta Natoon pääsyn edellytyksenä ei voi olla se, että jokin jäsenmaa ryhtyy kiristämään Suomea ja jopa vaatimaan luopumaan oikeusvaltioperiaatteestaan. Jäsenyyden hintana ei voi olla se, että Suomen pitäisi nöyristellä joidenkin autoritääristen diktaattorien edessä.

Suomella ei ole nyt mitään kiirettä Naton jäseneksi. Suomelle riittää nyt se, että saamme vahvan lupauksen siitä, että pyydettäessä saamme tuttuja Nato-yhteensopivia aseita ja kaikenlaisia ammuksia niihin mahdollisessa sodassakin. Suomessa on kyllä osaavia käyttäjiä niille.

Ilpo Suominen

insinööri, Tampere

