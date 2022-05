Hallituksen ratkaisu jättää terapiatakuu pois hoitotakuuesityksestä on sote-uudistuksen vastainen.

Hallitus ei aio toteuttaa terapiatakuuta osana hoitotakuuta (HS 27.5.). Se on selvä arvovalinta fyysisen terveyden priorisoinnissa mielenterveyden yli, vaikka mielenterveyssyyt ovat jo yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen aihe.

Ratkaisu on koko sote-uudistuksen vastainen, sillä sen tavoitteena on parantaa peruspalveluita. Perustason mielenterveyspalveluiden saatavuus on ollut olematonta, eikä tilanne muutu ilman terapiatakuuta.

Yksi mahdollinen syy hallituksen ratkaisuun on terapeuttien puute. Sen korjaamiseksi on jo otettu tärkeitä askeleita edistämällä maksutonta psykoterapiakoulutusta, mutta tarvitaan laajempi muutos.

” Perustason mielenterveyspalveluiden saatavuus on olematonta.

Tällä hetkellä lyhytterapeutin pätevyyksiä ei myönnetä, minkä vuoksi lyhytterapialla ei ole virallista asemaa palvelujärjestelmässämme. Valtio tukee vain pitkiä kuntoutuspsykoterapioita, joita ei riitä kaikille. Siksi valtion kustantamana ei voi päästä lyhytterapiaan psykologin vastaanotolle, vaikka psykologi on pätevä tarjoamaan niitä. Lisäksi virallisen aseman puutteen vuoksi kuka tahansa voi myydä lyhytterapiaa ilman koulutusta, mikä vaarantaa potilasturvallisuuden.

Ruotsissa psykoterapiapätevyys on kaksiportainen. Tasolla 1 ovat lyhytterapiat, tasolla 2 pitkät psykoterapiat. Psykologi saa automaattisesti tason 1 pätevyyden, mutta lisäkoulutuksella se on mahdollista myös muille. Näin lyhytterapioiden rooli on korvamerkitty järjestelmään. Niitä tuetaan, ja on selvää, ketkä voivat tarjota niitä. Se luo myös selvän polun osaamisen syventämiseen psykoterapeutiksi tasolle 2.

Jotta sote-uudistus onnistuisi, tarvitaan terapiatakuuta. Se pystytään toteuttamaan, kunhan mahdollistamme maksuttomat ja monipuoliset psykoterapian koulutuspolut, jotta ammattilaisia on tarpeeksi. Myös hyvinvointialueet voivat vaikuttaa: esimerkiksi Tampere tarjoaa jo palvelusetelin psykologien ja hoitajien antamaan lyhytterapiaan.

Julia Sangervo

psykologian kandidaatti, aluevaltuutettu (vihr, sit.)

Tampere

