Avokonttori on kehitetty suorittavan työn tarpeisiin, ja jo kauan sitten se on todettu toimimattomaksi asiantuntijatyössä.

Helsingin Sanomat uutisoi 24.5. Espoon keskukseen avautuneesta uudesta perhekeskuksesta, jossa perhepalvelut on keskitetty yhden katon alle. Samanlaisia suuria perhekeskuksia on suunnitteilla myös ainakin Leppävaaraan, Espoonlahteen ja Matinkylän–Olarin–Tapiolan alueelle sekä muualle Länsi-Uudellemaalle. Mallia suunnitteluun on otettu ilmeisesti Itäkadun ja Kalasataman perhekeskuksista, jotka avautuivat Helsingissä vuosina 2017–2018.

Ajatus perhekeskusmallin takana on hyvä: perhe saa palvelut yhdestä osoitteesta ja ammattilaiset tutustuvat toisiinsa ja toistensa työhön, mikä parantaa yhteistyötä ja sujuvoittaa asiakkaiden palveluketjuja.

Käytännössä perhekeskukset kuitenkin vievät palvelut kauemmas asiakkaista, eikä nykyisillä resursseilla ajanvarausten aikatauluttaminen niin, että esimerkiksi neuvolasta voisi mennä suoraan lastensuojelun tapaamiselle, ole käytännössä mahdollista.

Niin kauan kuin resursseja ei lisätä ja työn tärkeimpänä prioriteettina on kullakin oman työn rajaaminen, toisin sanoen vastuun vierittäminen toisiin palveluihin, ei myöskään yhteistyön voi odottaa juuri sujuvoituvan. Ainakaan tämän ei voi odottaa tapahtuvan itsestään, vaan yhteistyön rakentaminen vaatisi uudenlaisten tiimi- ja verkostotyön rakenteiden kehittämistä.

” Työntekijöiden toiveet tulisi huomioida työtiloja suunniteltaessa.

Isoimpana ongelmana työntekijän näkökulmasta näen kuitenkin perhekeskusten työtilat. Perhekeskukset on yleensä toteutettu enemmän tai vähemmän avokonttorimalliin perustuen. Tässä mallissa työntekijät työskentelevät avokonttoreissa ja hoitavat asiakastyönsä erillisissä siihen varatuissa tiloissa. Avokonttori on kuitenkin ratkaisu, joka on kehitetty suorittavan työn tarpeisiin ja jo kauan sitten todettu toimimattomaksi asiantuntijatyössä. Jo 2000-luvun alussa avokonttorien meluisuuden todettiin heikentävän työtehoa, ja myöhemmin joissakin tutkituissa organisaatiossa työntekijät jopa kokivat, että tehdäkseen työnsä hyvin se pitää tehdä jossakin muualla kuin toimistolla (Yle 7.5.2022).

Kun sote-alan työntekijöiden rekrytointivaikeuksista puhutaan, on toki palkka merkittävä tekijä. Kuitenkin ainakin sosiaalityöntekijöiden kesken käydyissä verkkokeskusteluissa työtilat nousevat lähes yhtä merkittäväksi tekijäksi työpaikkaa valitessa ja sen pitovoimatekijöitä mietittäessä: selkeästi eniten toivotaan omaa työhuonetta ja kartetaan avokonttoria. Ymmärtääkseni perhekeskusten tultua Helsinkiin nähtävissä oli jonkinasteinen joukkopako kyseisistä toimipisteistä, ja tulokset työhyvinvointikyselyissä laskivat – ja samaa olen kuullut Espoon keskuksesta jo nyt.

Kun nyt uusilla hyvinvointialueilla mietitään kuumeisesti, missä ja miten sote-palvelut tulisi jatkossa järjestää, olisi tärkeää huomioida työntekijöiden toiveet myös työtiloja suunniteltaessa. Näin saadaan osaltaan vaikutettua työhyvinvointiin, työntekijöiden pysyvyyteen ja alaa piinaavaan työvoimapulaan.

Sara Tiinanen

sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri, Espoo

