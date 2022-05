Helsingin Vanhankaupunginlahti on ainutlaatuinen lintujen pesimäalue.

Helsingin Sanomissa kerrottiin (29.5.) saaristoekologi Panu Kuntun ja eräopas Sanna-Mari Kuntun melonnasta saariston halki Salosta Poriin. Hieno retki ja hieno tarina.

Juttu kosketti erityisesti kiinnittämällä huomiota veneiden hajottamiin vesilintupoikueisiin ja poikasten päätymiseen tämän seurauksena lokkien ravinnoksi.

Meillä on Helsingissä ainutlaatuinen lintujen pesimäalue, Vanhankaupunginlahti. Viime kesinä olen huolestuneena seurannut ilmiötä, kun alueelle tullaan ajamaan vesijeteillä päämäärättömästi. Alueella on täyskielto vesijeteille – pois lukien väylät ja satamiin kulku.

Lisäksi nopeusrajoitus vesilläliikkujille on alueella kymmenen kilometriä tunnissa, mitä rikkoo myös suuri osa veneenkuljettajista. Osin syy on tietämättömyys; veneen tai jetin kuljettajat eivät tiedä kyseisistä rajoituksista. Muutamaa olen vesillä puhuttanut heidän lähestyessään huomattavalla nopeudella, ja he ovat olleet täysin tietämättömiä rajoituksista. Saarien rannoilla olevia nopeusrajoitustauluja on nopeilla veneillä ja jeteillä navigoidessa vaikea havainnoida. Helsingissä on vain muutama kelluva nopeusrajoitustaulu, joita on mahdoton olla näkemättä.

Varsinainen Vanhankaupunginlahden suojelualue on toki kauempana lahden koillisreunalla, mutta koko alue on tärkeää pesintäaluetta. Poliisilla ei ole resursseja valvoa aluetta. Pääteemana varmasti olisikin lisätä vesilläliikkujien tietoisuutta rajoituksista. Onko mahdollista saada kelluvia rajoitetauluja sisääntuloväylille sekä lisäinfoa tankkausasemille ja vesijettivuokraamojen vetäjille?

Vesillä liikkuminen on erittäin antoisa harrastus, menopeliin katsomatta. Helsingin edustalla on kuitenkin aivan riittävästi tilaa joka nopeusluokan laitteelle rajoituksia, muita vesilläliikkujia ja erityisesti luontoa kunnioittaen.

Sami Voutilainen

Helsinki

