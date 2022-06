Vaasanpuistikon akuutin tilanteen selvittämisen jälkeen on katsottava eteenpäin

On helpompaa, kustannuksiltaan edullisempaa, inhimillisempää ja kestävämpää panostaa haittojen ehkäisyyn kuin niiden korjaamiseen.

Helsingin Vaasanpuistikon remontti on osaltaan kiristänyt alueen ilmapiiriä.

Viime viikkoina lehdissä on ollut runsaasti kirjoituksia Helsingin Vaasanpuistikon tilanteesta. Tilanteeseen on reagoitu, siihen haetaan ratkaisuja, ja niin pitääkin. Tilanne on haasteellinen koko alueen yhteisölle ja yrityksille, puhumattakaan niistä, jotka päihteitä käyttävät. Valvonnan lisäämisen ja akuutin tilanteen selvittämisen jälkeen tulee katsoa eteenpäin, jotta päihdehaittoja voitaisiin vähentää myös pitkällä aikavälillä.

Palveluiden lisäämisen lisäksi on paneuduttava myös alkulähteille eli varhaiseen puuttumiseen ja etenkin ehkäisevään työhön. Tähän hallitus onkin jo tarttunut nuorille kohdistetuilla määrärahoilla. Rahoituksella paikataan opetusvajetta ja tuetaan keskeyttäneiden ja keskeyttämisvaarassa olevien tietä takaisin koulutukseen. Lisäksi rahaa ohjataan kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan nuorisotyöhön, harrastustoimintaan sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

On helpompaa, kustannuksiltaan edullisempaa, inhimillisempää ja kestävämpää panostaa haittojen ehkäisyyn kuin niiden korjaamiseen. Puhutaan siis ehkäisevästä päihdetyöstä, joka on lakisääteistä toimintaa. Sen järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Kunnilla on paljon ammattitaitoista henkilöstöä, joka tekee joko tiedostaen tai tiedostamattaan ehkäisevää päihdetyötä kohtaamalla ihmisiä.

” Päihteet kyllä yhdistävät, jos muuta keinoa ei löydy.

Ei kuitenkaan riitä, että yksittäiset ammattilaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä, joka usein tarkoittaa yksittäisiä tapahtumia. Tarvittaisiin jatkuvaa, läpi vuoden kestävää, toistuvaa toimintaa, jossa mukana ja työn kohteina ovat lapset ja nuoret, heidän huoltajansa ja ammattilaiset – opettajat, valmentajat, nuorisotyöntekijät ynnä muut – heidän ympärillään. Apuna sekä suunnittelussa että toteuttamisessa ovat kymmenet ehkäisevän päihdetyön järjestöt eri puolella Suomea.

Tarvitaan siis pitkäjänteistä, monipuolista, suunnitelmallista työtä. Kuntien tulisikin luoda selkeä strategia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi ja resursoida työ nykyistä paremmin. Lain mukaan kunnat nimeävät toimielimen vastaamaan ehkäisevästä päihdetyöstä, mutta sen lisäksi tarvittaisiin yksi ehkäisevän päihdetyön ammattilainen, jolla on vastuu ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista omassa kunnassaan. Lisäksi kouluihin ja oppilaitoksiin tulisi resursoida enemmän aikuisten läsnäoloa. Onkin hyvä, että esimerkiksi nuorisotyötä on lähdetty viemään kouluihin ja oppilaitoksiin systemaattisemmin.

Tarvitaan enemmän yhteisöllisyyttä, jotta saadaan kiinnekohtia, peilejä omalle kasvulle ja olemiselle, ilman päihteitä. Päihteet kyllä yhdistävät, jos muuta keinoa ei löydy.

Ehkäisevä päihdetyö ei ole temppuja vaan läsnäoloa ja päihdeasioiden esiin nostamista ja niihin tarttumista.

Sami Teikko

puheenjohtaja

Mirka Vainikka

huumetyöryhmän puheenjohtaja

Kim Kannussaari

asiantuntija

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT)

