Terveyden ja verotuksen yhteydestä on taas keskusteltu (HS Mielipide 18.5. ja 25.5.). Onko toimivia ja hyviä veromalleja toteutettu maailmalla? Mielestäni näin ei ole.

Esimerkiksi Britanniassa vuonna 2018 käyttöön otetun virvoitusjuomaveron vaikutukseksi havaittiin vain kolme teelusikallista sokeria viikossa. Vastaavanlainen vero on käytössä Suomessa ja monissa muissa maissa. Vaikka veron tehokkuus on heikko, suunta on toki oikea. Tästä ei kuitenkaan voi päätellä, että ”epäterveellisten” elintarvikkeiden lisäverotus on aina toimiva malli.

Tanskassa otettiin vuonna 2011 käyttöön rasvavero. Voin, margariinin ja kasviöljyn myynti laski 10–20 prosenttia. Juustoa ostettiin entinen määrä, mutta halvempaa laatua. Elintarvikkeiden tuonti Saksasta ja Ruotsista kasvoi 10 prosentilla. Huomattavia kilpailuhaittoja aiheuttanut vero lakkautettiin seuraavana vuonna.

Unkarin vuonna 2011 käyttöön ottamasta roskaruokaverosta on raportoitu vain pienehköjä suotuisia kulutusmuutoksia, sillä se ei koske läheskään kaikkia voimakkaasti sokeri- ja suolapitoisia elintarvikkeita.

Tutkimusten mukaan pienellä terveysverolla ei ole vaikutusta. Veron pitäisi olla 20 prosentin luokkaa, jotta esimerkiksi ylipainoisuus vähenisi. Mutta aina ei korkeakaan vero toimi; tupakoinnin väheneminen johtuu pääasiassa lakisääteisistä ikärajoituksista ja kielloista, koulutustason noususta ja tulotason kasvusta.

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, joka toimii parhaiten, kun sen pohja on laaja ja verokantoja on vähän. Tuloeroja on torjuttava tulonsiirroilla eikä alentamalla terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveroa, joka ohjaa hyödyn pääosin suurituloisille. He kuluttavat euromääräisesti paljon enemmän kuin pienituloiset. Lisäksi tällainen verotuki ohjautuisi myös niille kuluttajille, joiden elämäntapoihin tai kulutustottumuksiin ei ole tarpeen yrittää vaikuttaa.

EU:n alv-direktiivi ei ainakaan toistaiseksi suosi terveellisiä elintarvikkeita. Joissakin maissa, kuten Britanniassa, ruoka on pääsääntöisesti nollaverotettua, mutta esimerkiksi jäätelö, suklaa ja teollisesti valmistetut juomat verotetaan yleisellä verokannalla. Verotutkijana toimiessani en nähnyt raporttia tämän veromallin terveydellisistä hyödyistä.

Oman hankaluutensa muodostaisivat terveysveron lakitekninen toteutus rajanvetoineen ja taloudellisten vaikutusten arviointi. On epävarmaa, missä määrin uusi vero tai verotuki menisi myyntihintoihin. Kulutus voi myös siirtyä ravintosisällöltään samanlaisiin mutta halvempiin tai muihin epäterveellisinä pidettäviin tuotteisiin.

Muutokset väestön terveydentilassa syntyvät tyypillisesti pitkällä aikavälillä, ja veromuutosten vaikutusten toteennäyttäminen on hankalaa. Yhden maan kokemukset eivät välttämättä sovellu toisen malliksi, koska kulutustottumukset ovat erilaisia.

Timo Rauhanen

kauppatieteiden tohtori, Espoo

