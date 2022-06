Valmistajat mainostavat toinen toistaan hienompia ja kalliimpia työvaatteita. Katselen ikkunasta työntekijää, jolla on varmaan sellaiset, mutta sateessa ristiselkä ja puolet takamuksesta on paljaana. Seurauksena on ajan mittaan erilaisia kipuja ja sairauksia, jotka me kaikki lopulta yhteisesti maksamme.

Koskahan työnantajat oppivat vaatimaan ja valmistajat valmistamaan ristiselän peittäviä housuja? Ei siinä saa ratkaista se, että ”sellaisia ei haluta”.

Sakari Nikander

Hämeenlinna

