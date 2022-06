Yhtenä hinnannousun syynä on rataopetus.

Vuodesta 2009 autokoulualalla olleena kuljettajakoulutus on ollut jatkuvien muutosten keskellä. Ensin B-luokkaan haluttiin lisää ajotunteja. Sen jälkeen tunteja haluttiin vähemmän, jotta hinta olisi halvempi. Nyt tunteja ollaan jälleen kerran lisäämässä. Tälle vuodelle suunniteltu kuljettajakoulutuksen muutos tulisi lisäämään riskientunnistamiskoulutukseen kaksi tuntia, jolloin koulutukseen kuuluisi viisi teoriatuntia ja viisi ajotuntia. Yksi ajotunneista olisi tehtävä ajoharjoitteluradalla, jos radalle on alle 80 kilometriä.

Muutos riskientunnistamiskoulutuksen lisätunneista ja ratamaksusta nostaa myös opetuslupalaisten B-kortin suorittamisen hintaa. Kulujen kasvu tarkoittaa hintojen nousua. Edellinen vuoden 2013 yhteisopetusmalli lopetettiin lyhyeen, koska hinta oli liian korkea. Onko tuleva kokeilu yhteisopetusmallin mukainen raakile? Jälleen kerran asiakas turhautuu hintojen noususta.

Yhtenä hinnannousun syynä on rataopetus. Asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta käydä radalla halutessaan, eikä tätä ole haluttu, koska se on kalliimpaa, rata on käytävä koulu- tai työpäivän aikana eivätkä kaikki halua toisen oppilaan kyytiin maantieajolle. Jos rata käydään yksilösuorituksena, se on vieläkin kalliimpaa, ja ajaminen pitkien matkojen takia on pois niistä vähäisistä tärkeistä ajotunneista, joilla oikeasti saadaan tuloksia aikaan. Tämä voi johtaa siihen, että asiakkaan on pakko ostaa lisäajotunteja.

Oletuksena on, että rata-ajo on oikea tapa opetella ajamista ja ainoa oikea tapa vähentää onnettomuuksia. Missä ovat tutkimustulokset? Onko radalle annettu ylikorostettu asema luullen, että vain siellä opitaan? On ristiriitaista ajattaa oppilasta vaikeissa olosuhteissa radalle – joskus jopa oppilaan tason huomioiden vaarallisessa kelissä – opettelemaan, miten vaikeissa keliolosuhteissa ajetaan. Todellinen tieolosuhde voi olla huonompi kuin rataolosuhde, eikä rata näin vastaa tieolosuhteita, koska pitävyys on jopa parempi kuin oikealla tiellä.

” Onko radalle annettu ylikorostettu asema luullen, että vain siellä opitaan?

Rata antaa väärää kuvaa vaikeissa keliolosuhteissa ajamisesta. Pahimmillaan ajaminen nähdään radan jälkeen jopa leikkinä eikä ymmärretä sen vaarallisuutta, koska radalla viimein onnistui jarrutus ja ohjaaminen. Ajokoulutuksen tärkein tehtävä on ymmärtää ennakoivan ja siten turvallisen ajon merkitys.

Alalla on myös autokouluja, jotka eivät ole kaikkien muutosten takana ja haluaisivat tehdä kuljettajakoulutusta kustannustehokkaasti. Aina syyllinen hintojen nousuun ei ole se lähiautokoulu. Muutenkin on ymmärrettävä, että Ajovarman maksut ja ratamaksu eivät ole autokoulun maksuja.

Koska kaikkien ei ole pakollista käydä radalla, tulisi jokaisella asiakkaalla olla yhdenvertaisuuden perusteella oikeus valita, haluaako käydä radalla vai suorittaako asetetut ajokoulutuksen tavoitteet muulla tavoin.

Katri Laukkanen

liikenneopettaja, Savonlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.