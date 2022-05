Maksuton psykoterapiakoulutus on vain yksi osaratkaisu valtavaan mielenterveyskriisiin.

Nimimerkki Psykoterapeuttikoulutettava kirjoitti psykoterapeuttien tilanteesta julkisella sektorilla (HS Mielipide 22.5.). Kirjoittaja oli huolissaan siitä, että yksityisellä sektorilla toimivat psykoterapeutit pakotettaisiin siirtymään julkiselle sektorille, joissa työolot ovat hänen mukaansa haastavat ja eettisesti kestämättömät. Mitään tällaista ei kukaan ole esittänyt.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnössä liittyen kansalaisaloitteeseen maksuttoman psykoterapiakoulutuksen mahdollistamiseksi nostettiin esille huoli siitä, että psykoterapian saavutettavuudessa on nyt suuria ongelmia ja tilanne on pahasti eriarvoistunut. Tällä hetkellä vähävaraisilla ihmisillä, jotka hyötyisivät psykoterapiasta, on rajalliset mahdollisuudet päästä psykoterapiaan ja varsinkin pitkiin hoitojaksoihin. Psykoterapia ei saa olla hoitomuoto, johon vain keskiluokkaisilla ihmisillä on varaa.

Olen iloinen siitä, että sivistysvaliokunta otti myönteisen kannan kansalaisaloitteeseen. Psykoterapeuttikoulutus on opiskelijalle kohtuuttoman kallis ja estää varsinkin pienituloisista taustoita tulevien kouluttautumisen alalle.

” Maksuttoman koulutuksen toteuttamistapoja selvitetään.

On kuitenkin tärkeää huomata, että nyt maksuttoman koulutuksen toteuttamistapoja lähdetään vasta selvittämään. Asiantuntijat esittivät valiokuntakuulemisissa, että yhtenä ratkaisuna voisi olla se, että psykoterapeuttikoulutuksen muuttuessa maksuttomaksi uusien koulutettavien koulutusjaksoon kuuluisi terveyskeskusjakso vähän samaan tapaan kuin erikoistuvilla lääkäreillä. Mutta tästäkään ei ole tehty mitään päätöstä.

Kirjoittajan esiin tuomat psykoterapeuttien julkisen sektorin työpaikkojen ongelmat, kuten niukkenevat resurssit ja huono johtaminen, ovat vakavia ja ne on korjattava.

Maksuton psykoterapiakoulutus on vain yksi osaratkaisu valtavaan mielenterveyskriisiin. Keskeisintä on vahvistaa perustason mielenterveyspalveluita ja panostaa ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vain näin voimme taata sen, että jokainen saa tarvitsemansa mielenterveyspalvelut oikea-aikaisesti.

Lievemmin oireilevat voidaan nykyistä paremmin hoitaa perustasolla, erikoissairaanhoito voi keskittyä vakavampien psykiatristen sairauksien hoitamiseen, ja Kelan kuntoutuspsykoterapia olisi nykyistä paremmin saatavilla kaikille kuntoutusterapiaa tarvitseville. Psykoterapeuteilla on oma tärkeä roolinsa osana vaikuttavia mielenterveyspalveluita.

Veronika Honkasalo

kansanedustaja (vas), sivistysvaliokunnan jäsen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.