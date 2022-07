Merkintä- ja rekisteröintivelvoite tarvitaan kissojen hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä hylkäämisen ja villiintymisen ehkäisemiseksi.

Huonosti hoidettuja ja hylättyjä kissoja on Suomessa liikaa, eikä se ole kissojen syy. Löytöeläintalot pullistelevat kissoja, sillä vain 5–30 prosenttia löytökissoista haetaan takaisin kotiin. Löytökoirista sen sijaan valtaosa palautuu omistajilleen muutamassa päivässä.

Hylätyistä kissoista tulee populaatiokissoja, jotka elävät luonnossa tai ihmisasutuksen liepeillä usein ihmisen myötävaikutuksella, mutta ilman asianmukaista ja säännöllistä hoitoa. Hallitsematon lisääntyminen johtaa sisäsiittoisuuteen, mikä lisää ja pahentaa terveysongelmia.

Sisäsiittoisissa populaatioissa sairaudet kasautuvat, vastustuskyky heikkenee ja haitalliset mutaatiot tulevat esiin. Taudit, loiset ja talvipakkaset tappavat kissoja, jotka on jätetty omilleen. Kissojen välillä tarttuvat herkästi muun muassa hengitystietulehdukset, kissan leukemiavirus ja immuunikatovirus sekä kissarutto.

Kliiniset taudinoireet ovat vain osa kissan kärsimystä, sillä hyvinvoinnin kannalta oleellista on kokonaisuus: nälässä, kylmässä, sairaana ja ilman huolenpitoa ei voida puhua hyvinvoinnista. Kissa ei selviä hyvinvoivana omillaan Suomen luonnossa vaan tarvitsee huolehtivan omistajan saadakseen sopivaa ravintoa, vettä, suojaa, terveydenhuoltoa ja virikkeitä.

Kissan oman turvallisuuden ja hyvinvoinnin nimissä kissaa ei pitäisi päästää ulkoilemaan ilman valvontaa. Yksin ulkoilevien kotikissojen kohtaloksi koituvat usein liikenne tai tarttuvat taudit, joihin sairastuvat herkimmin pennut ja vanhat kissat. Vapaana ulkoilevien kissojen keski-ikä onkin selvästi matalampi kuin sisäkissojen.

Valtaosalle koiranomistajista on itsestään selvää, että koiran hylkääminen on väärin. Lähes jokainen suomalainen koira merkitään mikrosirulla ja siru rekisteröidään. Kissa on koiraa pitkäikäisempi lemmikki, ja kissoja on Suomessa hyvin todennäköisesti koiria enemmän.

Kissojen pakollista merkintää ja rekisteröintiä vaativa Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloite keräsi yli 50 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloitteen suosio kertoo, että kissojen pidosta halutaan vastuullisempaa. Yhteiskunnan on otettava osaltaan vastuu ja tarjottava resursseja kissan arvostuksen nostamiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Etenkin kissojen suojelu- ja hyvinvointityö lepää liikaa vapaaehtoistyön varassa.

” Kissa on koiran lailla arvokas yksilönä.

Valtakunnallisesta, pakollisesta koirarekisteristä on tehty päätös jo vuonna 2020, ja Ruokavirasto on kilpailuttanut rekisterin toteuttajan. Kissarekisteristä on maininta eläinten hyvinvointilakiesityksessä, ja rekisterin aikatauluksi on kirjattu vuoden 2026 alku. Eduskunta käsittelee lakiesitystä loppukesällä. Kissojen hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä hylkäämisen ja villiintymisen ehkäisemiseksi ja pentutehtailun suitsimiseksi merkintä- ja rekisteröintivelvoite tarvitaan myös kissoille.

Nyt lähinnä vain rotukissoja tunnistusmerkitään ja rekisteröidään, vaikka sirutus on toimenpiteenä yksinkertainen ja edullinen. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti auttaisivat kissaa: karannut tai kadonnut löytökissa palautuisi nopeammin kotiinsa, ja omistaja voitaisiin löytää. Omistajatieto auttaisi saamaan vastuuseen kissansa hylänneen tai laiminlyöneen omistajan. Löytöeläintoiminnan kuormituskin vähenisi. Jokaisen kissanomistajan velvollisuus olisi huolehtia, että oma kissa merkitään ja tunnistetiedot viedään valtakunnalliseen rekisteriin.

Yksi askel kissojen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kissapopulaatioiden synnyn ehkäisemiseksi on jo otettu: uuden eläinten hyvinvointilain luonnoksessa on vaatimus siitä, että omistajan tulee estää pitämiensä nisäkkäiden hallitsematon lisääntyminen. Kissan omistajan tulisi siis huolehtia, että kissa ei pääse lisääntymään hallitsemattomasti. Käytännössä kissat, joilla ei ole tarkoitus teettää jälkeläisiä, on kastroitava tai steriloitava jo nuorena.

Kissa on koiran lailla arvokas yksilönä ja lemmikkieläimenä. Jokainen kissa ansaitsee omistajan, joka huolehtii kissansa hyvinvoinnista. Pakollinen lemmikin merkintä ja rekisteröinti ovat askelia eteenpäin vastuullisessa omistajuudessa.

Tiina Kauppinen ja Satu Raussi

Kirjoittajat työskentelevät Luonnonvarakeskuksen osana toimivassa Eläinten hyvinvointikeskuksessa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.