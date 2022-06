Kotimaisen ruokaketjun toiminta on turvattava

Kun seuraavan kerran käyt kaupassa, tunnista ja valitse tuote, jonka raaka-aineet ja työ ovat Suomesta.

Lähiruoka on vastuullinen valinta.

Kotimainen ruoantuotanto on haastavassa tilanteessa ja ruoan hintojen on ennustettu nousevan huomattavasti. Ennen viimeaikaista hintakehitystä olemmekin saaneet nauttia jo pitkään ennätyksellisen halvasta ruoasta.

Hintapuheen ohella olisi tärkeää kiinnittää huomiota laajemmin myös siihen, mikä merkitys kotimaisella ruoantuotannolla on maallemme. Haastavina aikoina ensimmäisenä mieleen nousevat huoltovarmuus ja ruokaturva. Emme voi luottaa siihen, että ruokaa on aina saatavilla muualta maailmasta. Siksi kotimaisen ruokaketjun toiminta on turvattava. Osaavat alkutuotannon ja ruoka-alan ammattilaiset tekevät hartiavoimin töitä, jotta ruokaa riittää jatkossakin kaupan hyllyillä.

Kuluttajilla on keskeinen rooli suomalaisen ruoantuotannon elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Valitsemalla ostoskoriin ruokaa, joka on kasvatettu, valmistettu ja pakattu Suomessa voimme parhaiten vaikuttaa siihen, että jatkossakin saamme nauttia kotimaan antimista. Taatusti kotimaisen elintarvikkeen tunnistaa helposti Hyvää Suomesta -merkistä.

Pitämällä ruoantuotantomme omissa käsissämme tiedämme, mitä syömme, ja pystymme vaikuttamaan myös esimerkiksi ilmastoon, ympäristön monimuotoisuuteen, eläinten hyvinvointiin, tuoteturvallisuuteen, työllisyyteen ja ruokaturvaan.

Kun seuraavan kerran käyt kaupassa, tunnista ja valitse tuote, jonka raaka-aineet ja työ ovat Suomesta. Yhteispelillä vahvistamme suomalaisen ruoan asemaa ja luomme hyvinvointia niin itsellemme kuin kaikille muillekin.

Anni-Mari Syväniemi

toiminnanjohtaja,

Ruokatieto-yhdistys, Hyvää Suomesta -alkuperämerkki

