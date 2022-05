Hämeen Sanomat julistaa jääkiekon maailmanmestaruuden ja aiemman olympialaisten jääkiekkokullan innoittamana, että suomalaiset ovat voittajakansaa.

”Leijonien mukana voitti koko maa ja kansakunta. Yleisö lauloi Tampereen uudessa areenassa hartaasti Maamme-laulua, ja kansa kerääntyi ympäri maan juhlimaan yhteistä maailmanmestaruutta. Tämä on parasta laatua kansallistunnetta ja suomalaista yhtenäisyyttä!”

”Jääkiekko on juuri sellainen iloinen yhteinen asia, jota juuri tässä hetkessä, kevään vaihtuessa kesäksi vuonna 2022 tarvitaan. Suomi on toipumassa ankarasta pandemiasta. Lisäksi turvallisuusympäristö on heikentynyt jyrkästi. Isot asiat jylläävät. Miten käy pienen Suomen? Hyvin käy!”

”Yhteistyö ja aktiivisuus, joukkuepeli ja loppuun asti yrittäminen sekä itsetunto ovat suomalaisen menestyksen avaintekijöitä. Anteeksi pyytelemällä ei pärjätä, ei varsinkaan suurten puristuksessa.”

Iltalehti muistuttaa, että menestys jääkiekossa ei ole tullut ilmaiseksi.

”Se on vaatinut vuosikymmenien pitkäjänteistä työtä ja suuria taloudellisia satsauksia, niin yhteiskunnalta, jääkiekkoseuroilta kuin kotitalouksiltakin. Monissa perheissä lasten jääkiekkoharrastukseen on sijoitettu paljon niin aikaa kuin rahaakin.”

”Jääkiekossa kyse ei ole pitkään aikaan ollut vain urheilusta. Jääkiekko ei ole maailman urheilumuodoista suurimpien joukossa, se on kuitenkin tärkeä laji. Esimerkiksi puolustusliitto Naton sisällä jääkiekko on Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Euroopan maita yhdistävä urheilumuoto.”

”Jääkiekko voi antaa Suomelle sympatiaa ja menestystä, jolla on käyttöä kansainvälisessä politiikassa.”

”Kärkisija jääkiekossa säteilee suomalaisten suorituksiin myös muilla aloilla. Maailman ykköspaikan ottaminen jossain lajissa antaa Suomelle ja suomalaisille itsetuntoa.”

Etelä-Suomen Sanomien mukaan Leijonien merkitystä ei punnita vain pokaaleilla.

”Takavuosien pettymysten ja viime aikojen menestysten seurauksena Leijonista on kasvanut kansakunnan ylpeys, jonka otteita seurataan ja saavutuksista iloitaan sankoin joukoin yhdessä tuttujen ja tuntemattomien kanssa.”

”Sillä on suuri arvo kriisien täyttäminä aikoina, jolloin ihmisten yhteisistä ilonaiheista alkaa olla maailmanlaajuinen pula.”

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan vuoksi ahdistuksesta tuntuu tulleen 2020-luvun hallitseva tunnetila.

”Leijonat antoivat piristysruiskeen, kun Suomi tarvitsi sellaista.”