Suojatiellä jalankulkija on suuremassa vaarassa

Suojatieonnettomuuksissa autoilija ja jalankulkija eivät ole samassa asemassa: autoilijaan ei törmäyksessä satu.

Lauri J. Laine ehdotti (HS Mielipide 30.5.) lentoliikenteestä tuttua käytäntöä suojatien ylitykseen ja perusteli sitä tieliikennelailla. En ole juristi, joten en ota kantaa laintulkintaan.

Laineen viittaama periaate, jossa vain yhden ihmisen havaintokykyyn ei saa luottaa, on käytössä myös sähköalalla: urakoitsija tekee ja valtuutettu tarkastaja tarkastaa. Molemmat ovat koulutettuja sähköammattilaisia mittalaitteineen. Tarkastamista ei suorita esimerkiksi leipuri tai lääkäri, lapsesta tai humalaisesta puhumattakaan.

Lentoliikenteessä kapteeni ja perämies ovat vähintään yhdessä asiassa tasavertaisia: molempiin sattuu pahasti, jos kone ”tulee tonttiin”, joten aukottomalle viestinnälle ja varmistamiselle on kunnon kannustimet. Suojatietä ylittäessä sama ei päde: autoilijaan ei suojatietörmäyksessä satu.

Jalankulkijalla ja autoilijalla ei myöskään ole lentoliikenteestä tuttua radioyhteyttä, joten huomaamisen varmistaminen on epävarmaa. Kerran suojatien ylitykseni keskeytyi kuljettajan hätäjarrutukseen, kun katsekontaktiksi luulemani asia paljastui puhelua puhuvan uraohjuksen lasittuneeksi tuijotukseksi.

Ilkka Ylönen (HS Mielipide 31.5.) mainitsi suojatieonnettomuuksien rajun vähenemisen vuodesta 1971. Vastaavanlainen kehitys on nähty myös sähköalalla: vuoden 1980 14 kuolonuhrista on päästy nykyiseen 1–2 vuosittaiseen kuolonuhriin, vaikka sähkön käyttö on lisääntynyt. Avainasemassa ovat olleet tekniset ratkaisut, jotka pelastavat hengen, vaikka ihminen tekee virheitä.

Myös liikennekuolemien ehkäisyssä avainasemassa ovat suunnitteluratkaisut niin liikenneinfrassa kuin autoissakin. Hidastetöyssyt ovat toki ratissa ärsyttäviä, mutta pakottavat hiljentämään vauhdin turvalliseksi. Turvallisuus lähtee aina kunnollisesta suunnittelusta. Paljon kävelevänä, pyöräilevänä ja autoilevana henkilökohtaisia inhokkejani ovat risteykset, joihin ei näe hivuttamatta auton keulaa ensin suojatielle.

Vesa Linja-aho

vuoden autoteknikko 2021, sähkötekniikan diplomi-insinööri

Espoo

