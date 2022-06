Espoossa purku-uhan kohteena on kaupungintalo, vaikka asiantuntijat ovat johdonmukaisesti puoltaneet talon säilyttämistä ja suojelua.

Espoon kaupunki on tehokkaasti levittämässä ilmoitusliitettä nimeltä Kestävä Espoo. Tämän kunnianhimoisen ja näyttävän lehtisen mukaan vuoteen 2030 mennessä Espoo täyttää muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja toimii kestävän kehityksen mallina koko maailmalle.

Kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin on Suomessa päädytty myös rakentamisen ja erityisesti rakennusten purkamisvaikutusten tutkimisessa. Rakennusten korjaaminen on uudisrakentamista ilmastoystävällisempi vaihtoehto. Rakennuksiin on sitoutunut valtavasti energiaa ja materiaaleja. Muutama vuosi sitten väitelleen arkkitehti Satu Huuhkan mukaan vain 50 vuotta vanhojen rakennusten purkaminen on outoa ja kestävän kehityksen vastaista. Espoon purku-uhan kohteena oleva kaupungintalo on juuri tällainen talo.

Miten tähän surulliseen ja uhkaavaan purkutilanteeseen on päädytty, vaikka Espoo ainakin nykyisissä puheissaan ja ulostuloissaan korostaa aivan muuta? Kaupunki on johdonmukaisesti vuodesta 2006 alkaen ajanut kaupungintalon sekä epäsuorasti myös valtuustotalon purkamista.

Siksi, että samanaikaisesti elettiin voimakasta Nokia-boomia. Suurpeltoon, keskellä ei mitään, kaavailtiin/kaavoitettiin korkeatasoista Nokia-vetoista hichtec-työpaikkojen, oppimisen ja asumisen yhdyskuntaa. Kaupungin ylimmässä johdossa arvioitiin, ettei Espoon imagoon maailmanlaajuisen tietoliikenneyhtiön isäntäkaupunkina sovi vanha 1970-luku.

Uutta strategiaa tukevana näyttävänä eleenä kaupunginjohto siirtyi kesällä 2008 uusiin kalliisiin vuokratiloihin radan eteläpuolelle sisäilmaongelmiin vedoten. Näihin tiloihin tosin ilmaantui nopeasti todellisia vesivahinko- ja muita ongelmia. Osa henkilökuntaa jätettiin kaupungintalolle ”ongelmien” keskelle vielä lähes puoleksitoista vuodeksi.

Miksi kaupungintalo pitäisi purkaa, vaikka kaikki asiantuntijatahot ovat johdonmukaisesti puoltaneet talon säilyttämistä ja suojelua? Kaupungintalon kulttuuri- ja historiallisia arvoja ovat korostaneet ja puoltaneet Museoviraston, Kaupunginmuseon sekä ely-keskuksen ohella lukuisat kulttuuri- ja muut yhteisöt.

Talon teknisestä kunnosta on oltu montaa mieltä. Talosta on kuitenkin tehty ulkopuolinen Nexon Consulting oy:n perusteellinen selvitys, jonka tiivistelmässä yksiselitteisesti todetaan talon olevan rakenteiltaan siinä kunnossa, ettei se ole purkukelpoinen.

Tilanteeseen tulisi löytää jokin uusi näkökulma tai ratkaisu, jolla päästäisiin rakentavasti eteenpäin. Pientä valoa onkin herättänyt keskustelu, jossa on nostettu esille ajatus, että kaupunki hakisi kiinteistöalalta kumppanin tai sijoittajan, joka lunastaisi talon, kunnostaisi sen ja vuokraisi talon kaupungin tarpeisiin, vaikkapa espoolaisten taloksi.

Antero Krekola

valtiotieteiden maisteri

Mauritz Hellström

toimittaja

Rainer Lahti

diplomi-insinööri

Espoo

