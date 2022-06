Taide on sijoitus vasta, kun se on ensin jotain muuta

Taiteesta voi nauttia tutkien ja oppien. Vain näin taide tulee todeksi.

Helsingin Sanomat julkaisi 27.5. laajahkon haastattelun tohtori Pauliina Laitisen taidenäkemyksistä. Kenties tilanpuutteen vuoksi jutusta putosi pois useita olennaisia näkökulmia.

Ensinnäkin taidetta ei kannata hankkia lainkaan, jos suhtautuu siihen vain osana säästämistä tai sijoittamista. Taiteen heittelevä hinnankehitys ei usein heijasta sen aitoa sisällöllistä arvoa. Taidetta kannattaa hankkia vasta, kun muut talouden pilarit ovat vakaita. Silloin siitä voi myös nauttia tutkien ja oppien. Vain näin taide tulee todeksi.

Toisin kuin teksti summasi, 59-vuotiaiden miesten ei liioin kannata rajoittaa makuaan eläinmaalauksiin ja balettitanssijoihin, sillä jokaisella on onneksi köyhistä stereotypioista vapaa otteensa. Moni tulee rohkeammaksi maussaan kokemuksen ja iän myötä.

Toisaalta on hyvä ymmärtää taiteen monet tehtävät. Taiteen ei tarvitse aina olla kaunista ja helppoa tai edes miellyttävää. Se saa olla myös provosoivaa ja repivää. Kodistakin muodostuu toisteinen pelkillä mökki- ja venemaalauksilla. Tärkeintä on löytää itselle sopiva käsiala.

Kolmanneksi taiteen kuluttajan kannalta on myös tärkeää tunnistaa taidemyymälän ja taidegallerian ero. Molemmille on paikkansa, mutta vain galleria tarjoaa huolellisesti kuratoidun matkan taiteilijan tuotantoon ja ajankohtaiseen teemaan. Osti tai ei, laadukkaassa galleriassa oppii – aivan kuin tasokkaissa museonäyttelyissä.

Kaikki keskustelu taiteesta on tärkeää. Parhaimmillaan se on silloin, kun taiteen tehtävä ei palaudu yksin varallisuudeksi tai dekoraatioksi. Juuri nyt suomalainen taidekenttä rikastuu ja monipuolistuu avoimessa keskustelussa maailman kanssa. Tämä on mahdollisuus sekä taiteilijoille että yleisöille.

Pekka Mattila

kuvataiteen kerääjä, valtiotieteiden tohtori, hallitusammattilainen, Helsinki

Marjo Miettinen

kuvataiteen kerääjä, kasvatustieteiden tohtori, hallitusammattilainen, Helsinki

Hannu Väisänen

kuvataiteilija ja kirjailija, Pariisi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.