Nuoren naisen työuralta eivät huolet lopu.

Helsingin Sanomissa on kirjoitettu nuorten aikuisten huolista, joilla on vaikutusta jopa perhehaaveisiin. On myös keskusteltu pienten lasten äitien jaksamisesta. Kerron esimerkin siitä, mistä huolet ja heikko usko tulevaisuudennäkymiin omalla kohdallani kumpuavat.

Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen suomalaisessa yliopistossa väitöskirjatutkijana ja opettajana puoli vuosikymmentä, ja väitöskirjani valmistuu tänä vuonna. Väitöskirjani on edennyt tavoiteaikataulussa, ja olen julkaissut vuosittain vertaisarvioituja artikkeleita. Työsopimukseni ovat koostuneet pääasiassa puolen vuoden pätkistä, joita minulla on ollut yksi toisensa jälkeen.

Nyt viimeisen työpätkän alussa tulin raskaaksi, jolloin kävi niin, että tuolloin vielä allekirjoittamaton mutta sähköpostitse sovittu työsopimukseni koetettiin perua. Haluni jakaa vanhempainvapaat puolisoni kanssa kyseenalaistettiin.

Jouduin monessa yhteydessä todistelemaan toivettani palata pian lapsen syntymän jälkeen työelämään. Tunsin oloni nöyryytetyksi ja uupuneeksi, kun valintojani koetettiin ohittaa. Samaan aikaan akateemisessa maailmassa työskentelevää puolisoani (joka siis aikoi olla yhtä kauan poissa työelämästä kuin minä) koulutettiin tehtäviin, joita hän ainoana työyhteisössään pystyi tekemään. Kun omaa työsopimustani ei kuulunut, jouduin lopulta selvittämään asian luottamusmiehen avulla – olihan sopimus minulle luvattu silloin, kun tietoa raskaudesta ei ollut.

Kyseinen työpätkä päättyi juuri. Väitöksen jälkeiselle ajalle olen hakenut laitokselta uudelleen samaa opetustehtävää, johon koen pohjakoulutukseni vuoksi sopivani ja jonka alalta olen pian valmistumassa tohtoriksi. En kuitenkaan enää ole päässyt työhaastatteluun. Kysyttäessä syytä valintaan, on ilmoitettu, että minulta puuttuu työkokemusta aihealueelta, jonka puute ei aiemmin ole ollut minkäänlainen kynnyskysymys. Onneksi minulla on jäljellä henkilökohtainen apuraha, jolla voin jatkaa tutkimusta ja etsiä muita työpaikkoja.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta (31.5.) luin, että on vaarallista, jos nuorten aikuisen huoli tulevaisuudesta muuttuu kyynisyydeksi ja katkeruudeksi. Tämän – toivottavasti yksittäistapauksen – perusteella koen, että Suomessa nuoren aikuisen työelämä laahaa pahasti yhdenvertaisuutta ylistäviä juhlapuheita jäljessä.

Usko koetuksella

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.