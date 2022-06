Suurin osa miehistä ja neljännes naisista syö lihaa enemmän kuin ravitsemussuositukset suosittavat.

Vakava ruokakriisi uhkaa maailmaa ja hinnat nousevat Euroopankin vähätuloisten näkökulmasta uhkaavasti. Mielipidekirjoituksessaan Taito Taskinen (HS 30.5.) kirjoitti tärkeästä aiheesta: suurin osa maatalousmaasta niin Suomessa kuin globaalistikin käytetään rehun tuotantoon.

Ruuan hintojen noustessa voi herätä kysymys: miksi syötämme esimerkiksi viljaa ja palkokasveja eläimille, jos ihmisilläkään ei ole tarpeeksi ruokaa? Eläintuotannosta ei saada yhtä paljon ravintoaineita kuin jos hyödynnämme kasviravinnon suoraan ihmisille. Monet kasviproteiinituotteet ovat kuluttajalle hyviä myös hinta-laatusuhteeltaan.

Taskinen totesi, että vain 18 prosenttia ravinnostamme, tarkemmin sanottuna energiantarpeestamme, tulee eläinperäisistä tuotteista. Proteiininkin osalta luku on vain 37 prosenttia, vaikka pelloista lähes 80 prosenttia on eläintuotannon käytössä.

Kasvipainotteiseen ruokavalioon siirtymisessä kiinnitetään yleensä huomio proteiineihin. Se on perusteltua, mutta on myös syytä muistaa, että monet suomalaiset syövät liikaa proteiinia. Suurin osa miehistä ja neljännes naisista syö lihaa enemmän kuin ravitsemussuositukset suosittavat. Suurin kovien rasvojen lähde suomalaisille on juusto.

Ruuantuotanto aiheuttaa maailmanlaajuisesti suurimman osan metsäkadosta ja luontokadosta. Ruokajärjestelmän muuttamista on tarvittu jo pitkään. Kriisiytymisellä on kauheita inhimillisiä seurauksia, mutta siitä voi seurata joitakin hyviäkin muutoksia.

Ruokavalioiden muuttaminen kasvipainotteisemmaksi auttaa sopeutumaan nykytilanteeseen ja ehkäisee tulevia uhkia, kuten luontokadon kiihtymistä. Päättäjillä ja ruoka-alan toimijoilla on suuri vastuu siitä, että suomalaisia maatiloja autetaan kannattavuuskriisissä, mutta tukitoimilla ei kannata sitoa alaa liikaa vanhoihin rakenteisiin. Uusiutumista tarvitaan ja esimerkiksi kasviproteiineihin liittyviä mahdollisuuksia täytyy edistää.

Elisa Niemi

ruokaohjelman suojeluasiantuntija, WWF Suomi

