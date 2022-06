Ilta-Sanomat toteaa, että EU:n ylimääräinen huippukokous pääsi sopimukseen uusista Venäjä-pakotteista.

”Sopu kuudennesta pakotepaketista on kompromissi. Unkarin pääministerin Viktor Orbánin vaatimuksesta tuontikielto koskee öljyn ja öljytuotteiden merikuljetuksia mutta ei putkitoimituksia.”

”Vääntö pakotepaketista kesti kuukauden. Se ei mairittele unionia. Vladimir Putinin ystävänä tunnettu Orbán loi vaikutelman eripuraisesta ja riitaisasta EU:sta juuri silloin, kun yhtenäisyyttä tarvittaisiin eniten.”

Lapin Kansan mukaan Orbánin uhittelu ei tullut yllätyksenä kenellekään.

”Unkari on ajautunut hänen valtakaudellaan EU:n käenpojaksi, jonka tavoitteena on EU:n hajottaminen sisältä päin – mikä on ollut myös Venäjän diktaattorin Putinin tavoite.”

”Tällä kertaa Putinin hännystelijänä tunnettu Orbán saattoi mennä liian pitkälle. – – Unkari on jäämässä eristyksiin EU:ssa. Tällä voi olla parhaassa tapauksessa tervehdyttävä vaikutus unioniin, missä ei voida katsoa Unkarin myyräntyötä enää läpi sormien.”

Iltalehti kirjoittaa, että aiemmat viisi pakotepakettia saatiin sovittua harvinaisen yhtenäisesti ja ripeästi.

”Nyt EU:n yhteisrintama on kuitenkin alkanut rakoilla, kun pakotteet alkavat tuntua jäsenmaissa muun muassa nousevina energian hintoina. EU:n eripura on pantu tyytyväisenä merkille Venäjällä.”

”Kuten tälläkin kertaa nähtiin, yksimielisyysvaatimus tekee EU:n ulkopolitiikasta heikompaa.”

Etelä-Suomen Sanomat muistuttaa, että Ukrainan asia on myös EU:n asia.

”Erityisen tärkeää oli, että EU pystyi taas osoittamaan Venäjälle vähän epäröidenkin kykynsä pysytellä riittävän yhtenäisenä tukiessaan olemassaolostaan taistelevaa Ukrainaa. Näin EU-maat tulevat samalla puolustaneeksi myös itseään Venäjän aggressiivisilta pyrkimyksiltä.”

Kaleva ennakoi, että ainakin yhtä vaikeaa tulee olemaan pakotteiden asettaminen Venäjän maakaasulle.

”Usea Keski-Euroopan maa on valitettavasti luonut vaarallisen riippuvuuden Venäjän kaasusta. – – Silmukasta on työlästä pyristellä irti.”

Keskisuomalainen pitää Saksaa Euroopan jarruvaununa.

”Se on halunnut välttää talouden supistumisen, joka kohtuullisen nopeasta kaasusta luopumisesta seuraisi.”

”Saksan toiminta on todellisuudessa Venäjän tukemista. Saksasta virtaa energiaostoina enemmän rahaa Venäjälle kuin mitä se tukee Ukrainaa.”