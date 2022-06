Kaikki vanhemmat varmasti haluavat lapsilleen parasta, mutta resurssit tukea vaihtelevat monista syistä.

Helsingin Sanomat uutisoi (1.6.) näyttävästi muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien lasten osuuden kasvusta pääkaupunkiseudun kouluissa ja päiväkodeissa. Esille nostettu kysymys kotoutumisen ja kielen oppimisen tukemisesta sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamisesta jokaiselle lapselle on yhteiskunnallisesti tärkeä, ja oli ilo lukea Espoon opetustoimen ratkaisu- ja kehittämishakuisia suunnitelmia.

Vilkaisu uutisesta verkossa käytyyn keskusteluun kuitenkin herätti melkoista huolta. Keskusteltaessa vieraskielisten lasten koulu- ja varhaiskasvatuspolullaan kohtaamista haasteista puhe tuntuu usein kääntyvän lasten vastuuttamiseen heidän lähtökohdistaan. Ajattelu kalskahtaa korvaani erittäin vanhakantaiselta: suomalaisen sivistysyhteiskunnan kivijalkana jo 50 vuotta toimineen peruskoulun ytimessä on nimenomaan ollut se, että yhteiskunta ottaa vastuun kaikkien lasten oppimismahdollisuuksien yhdenvertaisesta tarjoamisesta katsomatta perheen sosioekonomiseen luokka-asemaan saati kieli- ja kulttuuritaustaan. Kaikki vanhemmat varmasti haluavat lapsilleen parasta, mutta resurssit tukea vaihtelevat monista syistä.

Se, miten puhumme lapsista, etenkin vähemmistöihin kuuluvista haavoittuvassa asemassa olevista lapsista, on sivistyksemme mitta. Jokainen lapsi on arvokas. Jos me aikuiset emme ole aina onnistuneet järjestämään heille otollista maaperää, jossa kukoistaa, vastuu siitä on meidän.

