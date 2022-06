Jos lääketieteellistä arvioita ei tarvita, oireiden mukaiseen hoitoon on päästävä seitsemässä päivässä.

Helsingin Sanomat uutisoi 27.5., että hallitus jätti seitsemän päivän hoitotakuusta pois terapiatakuun.

Terapiatakuu-kansalaisaloitteen mukaan perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointi olisi tehtävä kolmessa päivässä ja psykoterapia tai muu psykososiaalinen hoito olisi järjestettävä neljässä viikossa.

Seitsemän päivän hoitotakuun hallituksen esityksessä hoidon tarpeen arviointi tehdään välittömästi ja diagnostiseen arvioon on päästävä seitsemässä päivässä. Jos lääketieteellistä arvioita ei tarvita, oireiden mukaiseen hoitoon on päästävä seitsemässä päivässä. Se sisältää myös tilanteeseen soveltuvat psykososiaaliset hoidot.

Seitsemän päivän hoitotakuu ei sisällä minkään yksittäisen hoitomuodon hoitotakuuta fyysiseen tai psyykkiseen sairauteen. Hoitotakuu kuitenkin edistää terapiatakuun tavoitteita takaamalla nykyistä huomattavasti nopeamman pääsyn hoidon piiriin, myös psyykkisissä sairauksissa. Kyseessä on merkittävä parannus nykytilanteeseen.

Lyhytpsykoterapioiden ja muiden psykososiaalisten hoitojen saatavuus perusterveydenhuollossa on tähän saakka ollut niukkaa. Syynä on puute näitä hoitoja tekevistä ammattilaisista. Terapiatakuu-kansalaisaloitteen toteuttaminen ei sellaisenaan toisi tarvittavia ammattilaisia palveluihin, vaan siihen tarvitaan muita toimenpiteitä.

Mielenterveysstrategian toimeenpanon rahoitusta on ohjattu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan 43 miljoonaa euroa mielenterveyspalvelujen parantamiseen. Ohjelmassa on vuodesta 2020 lähtien otettu käyttöön psykososiaalisia hoitoja perusterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa, aloittaen nuorista. Tähän mennessä on koulutettu yli tuhat ammattilaista ja 1 700 nuorta on saanut hoidon. Hoitojen käyttöönotto jatkuu ja laajenee seuraavina vuosina.

Eveliina Pöyhönen

johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.