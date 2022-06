Seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikölle alun perin suunnitellut asianmukaiset tilat menetetään muuhun käyttöön.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on edelläkävijä raiskattujen hoidon kehittämisessä ja tutkimisessa. Naistenklinikalla on ollut tahtoa resursoida seksuaaliväkivaltaa kokeiden auttamistyötä. Työlle on löytynyt sekä tarkoituksenmukaiset tilat että halua kouluttaa henkilökuntaa sekä tukea tutkimus- ja kehittämistyötä.

Suomi ratifioi Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (niin kutsuttu Istanbulin sopimus) vuonna 2015. Vuonna 2017 Husin Naistenklinikalle perustettiin Istanbulin sopimuksen mukaisesti Suomen ensimmäinen Seri-tukikeskus, joka tutkii ja hoitaa yli 16-vuotiaita raiskauksen uhreja. Tukikeskus on hoitanut viiden toimintavuotensa aikana yli kaksituhatta seksuaaliväkivallan uhria. Husin Seri-tukikeskuksen perustaminen osoitti, että sairaalan johdon tuki ja sitoutunut henkilökunta ovat avainasemassa, jotta tukikeskus saadaan toimimaan sopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Naistenklinikalla kuten Hus-alueen sairaaloissa on jatkuva pula sekä tiloista että henkilökunnasta. Seri-tukikeskus toimii nyt remontin vuoksi väistötiloissa, mutta toive on ollut saada jatkossa asianmukaiset, väkivaltaa kokeiden turvallisuuden ja henkilökunnan työn kannalta parhaat mahdolliset tilat toiminnalle väistön jälkeen. Nyt on kuitenkin tilanne, jossa tiloja haetaan kuumeisesti ja alun perin suunnitellut asianmukaiset tilat menetetään muuhun käyttöön.

Naisjärjestöjen keskusliitto, Naisasialiitto unioni, Suomen kätilöliitto, UN Women Suomi, Ihmisoikeusliitto ja Vihreät naiset yhteistyössä toivovat, että Hus sitoutuu jatkossakin kansainvälisiin sopimuksiin ja väkivallan vastaiseen, yhdenvertaisuutta tukevaan toimintaan, sekä varmistaa Seri-tukikeskukselle suunnitellut tilat ja toiminnan.

Katriina Bildjuschkin

erityisasiantuntija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

