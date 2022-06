Lapsiryhmien tulee olla pedagogisesti toimivia.

Roosa Tilles (HS Mielipide 21.5.) kirjoitti 1–5-vuotiaiden lapsiryhmistä varhaiskasvatuksessa. Päiväkodin lapsiryhmien muodostaminen on päiväkodin toiminnan kannalta keskeistä ja yksi päiväkodin johtajan tärkeimmistä työtehtävistä. Varhaiskasvatuksessa toimitaan ryhmissä, ja ensisijainen ryhmän muodostamisen periaate on lapsen etu.

Lapsiryhmät muodostetaan keväällä seuraavaa toimintakautta varten. Ryhmien muodostuksessa huomioidaan jo varhaiskasvatuksessa olevat sekä toimintavuoden aikana varhaiskasvatukseen hakevat lapset.

Varhaiskasvatushakemuksia jätetään pitkin vuotta, ja kaikenikäisiä lapsia aloittaa päiväkodissa vuoden aikana. Usein huoltaja toivoo lapselleen paikan lähipäiväkodista, ja Helsinki on sitoutunut strategiassaan toteuttamaan lähipäiväkotiperiaatteen. Lapsiryhmien tulee siis olla pedagogisesti toimivia, niissä tulee olla lapselle riittävä vertaisryhmä, ja toimintavuoden aikana varhaiskasvatukseen hakeville lapsille tulee järjestyä lähipäiväkotipaikka.

Koska asia ei ole aivan helppo ja yksinkertainen, olemme käsitelleet asiaa paljon varhaiskasvatuksessa ja tehneet asiaa auttamaan myös ohjeistusta. On paljon erilaisia vaihtoehtoja, millaisia ryhmiä päiväkotiin voidaan muodostaa. Lapsiryhmän toimintaa toteutetaan myös pedagogisesti muodostetuissa pienryhmissä, jolloin lapsi ei ole koko toiminnan ajan isommassa lapsiryhmässä.

Lapsiryhmien muodostamisessa tärkeää on ennakointi ja suunnitelmallisuus. Henkilöstön kanssa keskustellaan lapsiryhmien toiminnan periaatteista ja ryhmien muodostamisesta. Tämä sama tieto on olennaista perheiden tietää lapsen aloittaessa päiväkodissa. Lapsiryhmän toiminnan pedagogisuus ja kyky vastata eri lasten tarpeisiin on olennaisinta.

Ulla Lehtonen

va. Helsingin varhaiskasvatusjohtaja

Niclas Grönholm

ruotsinkielisten palveluiden johtaja

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.