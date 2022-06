Vihervyöhykettä kallioharjanteineen ei pidä uhrata tarpeettomalle rakentamiselle.

Rakennusyhtiö NCC suunnittelee toimisto- ja asuintalojen rakentamista Alppilassa Savonkadun reunassa sijaitsevalle kapealle puistoalueelle. Yhtiö on kovasti osallistamassa asukkaita alueen suunnittelussa. Parhaiten asukkaiden näkemyksiä voidaan hyödyntää hautaamalla koko hanke.

Jos jossain Helsingissä on tarpeeksi hotelli- ja toimistotilaa, niin tässä kohdassa. Vieressä ovat Triplan palvelut sekä tuleva Keski-Pasilan eteläinen korttelialue vielä rakentamattomine pilvenpiirtäjineen. Lisäksi ahtaalle kaistaleelle junaradan ja Ratapihantien väliin ollaan suunnittelemassa korkeaa rakennusmuuria, joka eristäisi Keski-Pasilan kokonaan Itä-Pasilan ja Alppilan alueista.

Silti jokainen jäljellä oleva puistonnurkka ja avokallio halutaan käyttää rakentamiseen. Nyt tähtäimessä on pieni Savonpuiston ja Saimaanpuistikon muodostama puistoalue. Puistikko on lisäksi niin kapea, että lisätilan saamiseksi Savonkatua on tarkoitus kaventaa ajokaistoja poistamalla. Ajatus valmiissa katuverkossa olevan kadun kaventamisesta talojen rakentamista varten on ihan absurdi. Savonkatu on etelästä päin tullessa ainoa yhteys Pasilan maanpäälliseen katuverkkoon.

Savonkadun varren kapea puistovyöhyke on myös suora kävelyreitti ja asukkaille tärkeä viheryhteys Pasilasta Alppipuistoon ja edelleen Töölönlahden suuntaan. Tällaista vihervyöhykettä kallioharjanteineen ei pidä uhrata tarpeettomalle rakentamiselle.

Raimo Leppänen

Helsinki

