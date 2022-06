Oireeton puoliso tai tukihenkilö voi viipyä vauvan ja synnyttäneen luona halutessaan kauemminkin.

Nimimerkki Huolestunut ensisynnyttäjä kirjoitti (HS Mielipide 28.5.), että synnytyssairaaloiden koronarajoitukset tulisi lopettaa. Hän ilmaisi huolensa siitä, kuinka puolisoa tai tukihenkilöä koskeva vierailusuositus loukkaa perheen ja lapsen oikeuksia.

Suurin osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloiden lapsivuodeosastojen huoneista on perhehuoneita. Niihin on myös terve, oireeton tukihenkilö tervetullut yöpymään ja tutustumaan vastasyntyneeseen ilman rajoituksia. Tarjoamme aina ensisijaisesti perhehuonetta, mikäli sellainen on vapaana.

Husin sairaaloiden lapsivuodeosastoilla, joissa on useampia synnyttäjiä samassa huoneessa, ovat terveen, oireettoman tukihenkilön vierailut sallittuja. Suositus on, että vierailut kestäisivät kerrallaan korkeintaan tunnin ajan muiden synnyttäjien ja vastasyntyneiden koronavirustartuntojen estämiseksi.

Ymmärrämme kirjoittajan hämmennystä ja huolta vierailuohjeista. Tunnin vierailusuositus ei kuitenkaan ole ehdoton kielto, vaan suositus. Oireeton puoliso tai tukihenkilö voi siis viipyä vauvan ja synnyttäneen luona halutessaan kauemminkin.

Tavoitteenamme on paitsi tarjota mahdollisimman turvallinen ympäristö kaikille potilaille myös toimia koko perheen eduksi. Rajoitukset ja suositukset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioon vakavan koronavirustaudin riskiryhmistä, joihin kuuluvat muun muassa raskaana olevat ja vastasyntyneet.

Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa toistaiseksi, ja päivitämme niitä koronavirustilanteen muuttuessa.

Teija Kättö

ylihoitaja

Mervi Väisänen-Tommiska

ylilääkäri, linjajohtaja

raskauden seurannan ja synnytyksen jälkeisen hoidon linja

Hus Naistentaudit ja synnytykset

