Keskustelu polttoaineiden hinnoista on pohjimmiltaan yhteiskunnallista keskustelua. Siinä puhutaan paljon muustakin kuin varsinaisesta aiheesta.

Tänä keväänä rupattelu on ollut helppoa. Jos keskusteluun on tullut pienikin epämukava tauko, siitä on päässyt yli siirtämällä keskustelun polttoaineen hintoihin. Melkein jokaisella on niistä ainakin jotain sanottavaa.

Se ei ole mikään ihme, jos katsoo Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemia tuoreita kuluttajahintatilastoja. Niiden mukaan 95 E -bensiinin keskihinta oli toukokuussa 2,30 euroa litralta ja 98 E -bensiinin 2,39 euroa litralta. Molempien hinta oli noussut 38 prosenttia vuoden takaisesta. Diesel taas maksoi keskimäärin 2,27 euroa litralta eli 80 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen luonnehti hintatilastoista kertovassa STT:n jutussa polttoaineiden hintoja ”huikean korkeiksi”. Useimmat autonsa tankanneet ovat samaa mieltä, mutta kallistumisprosentit kertovat selvemmin, miksi asia on niin iso.

Polttoaineiden kallistumiselle on useita syitä.

Öljy oli jo valmiiksi kallista, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan. Sen jälkeen lännessä on haluttu luopua venäläisen öljyn käytöstä, joten muun öljyn hinta on noussut lisääntyneen kysynnän vuoksi. Samalla Kiinan energiantarve on alkanut kasvaa. Myös euron heikentyminen suhteessa dollariin vaikuttaa.

Tälle kehitykselle on Suomessa tehtävissä aika vähän, minkä kaikki tietävät. Venäläisen raaka- ja dieselöljyn boikotoimisella on Suomessa sitä paitsi vankka tuki, sillä Venäjä rahoittaa hyökkäyssotaansa öljykaupalla.

Silti minkä tahansa suositun tuotteen kallistuminen 38 prosentilla – saati 80 prosentilla – vuodessa on poliitikoille ongelma ja poliittisesti iso kysymys. Polttoaineen kohdalla niin on erityisesti, sillä se vaikuttaa nopeasti moniin muihinkin hintoihin. Toinen syy on, ettei polttoaineen hinta perustu vain maailmanmarkkinoiden liikkeisiin vaan vero- ja ympäristöpolitiikkaan eli poliitikkojen päättämiin linjauksiin.

Niiden vuoksi valtio perii Suomessa polttoaineesta korkeampaa valmisteveroa kuin useimmissa muissa EU-maissa. Valtio on myös velvoittanut polttoaineen jakelijoita sekoittamaan myymänsä bensiinin ja dieselin joukkoon enemmän biopolttoaineita kuin monessa muussa maassa. Tämä jakeluvelvoite nostaa osaltaan hintaa, koska biopolttoaineiden tuottaminen on selvästi kalliimpaa kuin bensiinin ja dieselin tuottaminen.

Keskustelu polttoaineiden hinnoista on siis pohjimmiltaan yhteiskunnallista keskustelua. Kuten muissakin yhteiskunnallisissa keskusteluissa, siinä puhutaan paljon muustakin kuin varsinaisesta aiheesta.

Bensiinin ja dieselin hinnoilla on iso symbolimerkitys. Kun ne ylittävät ärsytyskynnyksen, esiin tulee muitakin huolen ja kiukun aiheita. Yleensä ne liittyvät tuntemukseen yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja alueellisesta epäoikeudenmukaisuudesta.

” Esiin tulee muitakin kiukun aiheita.

Kokemus alueellisesta epäoikeudenmukaisuudesta jää usein piiloon. Suomessa esimerkiksi vaate-, kenkä- ja muut erikoiskaupat ovat kadonneet jo aiemmin pieniltä paikkakunnilta muiden palveluiden kanssa, mutta viime aikoina ne ovat vähentyneet myös pikkukaupungeissa. Sen vuoksi yhä useammin pitää lähteä maakunnan keskuskaupunkiin. Samalla julkinen liikenne on vähentynyt, ja moni tarvitsee työmatkoille tarvitsee oman auton. Teidenkään kunto ei ilahduta. Esimerkiksi Konginkankaalle ei ole saatu vieläkään keskikaidetta.

Toki monilla kyse on myös rahasta. Ja joitakuita häiritsee korkea vero periaatteessa. Toisella puolella taas on päteviä taloudellisia ja ympäristöön liittyviä perusteita. Heistä liikkumisesta pitääkin maksaa ja polttoaineen verot ovat luontevia haittaveroja. Toisista taas jakeluvelvoite on hyvä keino vähentää päästöjä ja huolehtia ilmastosta.

Rupatellessa tai Twitterissä kuitenkin helposti unohtuu, että ollaan poliittisen keskustelun ytimessä. Geopolitiikan lisäksi kyse on keskeisistä poliittisista linjoista, budjetista ja oikeastaan myös arvoista.

Siksi yritykset tehdä asiasta jotenkin epäpoliittinen epäonnistuvat aina.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.