Iltalehti kirjoittaa lainsäädäntöhankkeesta, jolla Suomi pyrkii estämään muuttoliikkeen käyttämisen poliittisena painostuskeinona ja vahvistamaan itärajan turvallisuutta.

”Kansainvälisten sopimusten ja EU-lainsäädännön mukaan Suomi ei voi tyystin sulkea itärajaa, jos Venäjä alkaisi masinoida turvapaikanhakijoita rajan yli.”

”Järein lainsäädäntötoimi on valmiuslain uudistaminen, jossa hybridivaikuttaminen olisi uusi peruste poikkeusoloille.”

”Virkamiestason neuvotteluissa EU on toistaiseksi pitänyt kiinni siitä, että ainakin yksi raja-asema täytyy pitää aina auki turvapaikkahakemuksia varten, eikä se voi olla esimerkiksi Ahvenanmaalla sijaitseva raja-asema, jonne käytännössä kukaan ei itärajalta pääse.”

”Keskeinen ongelma on se, että nykyiset säädökset on tehty aikana, jolloin muuttoliikettä ei käytetty poliittisena painostuskeinona.”

”Suomelle on jo kertynyt ikävää kokemusta muuttoliikkeellä painostamisesta, kun Venäjä päästi vuoden 2015 lopulla poikkeuksellisesti pohjoisen rajanylityspaikoille toistatuhatta turvapaikanhakijaa puutteellisin maahantuloedellytyksin.”

”Viime vuoden lopulla myös Puola, Liettua ja Latvia joutuivat vastaavan painostuksen kohteiksi, kun Valko-Venäjältä ohjattiin tuhansia ihmisiä näiden maiden rajoille. Tuolloin turvapaikanhakijat pysäytettiin rajoille osin EU-linjauksista piittaamatta, mutta silti unionin taholta ei annettu sapiskaa, kuten ei myöskään ole tuomittu Kreikan toimia, kun maa on käytännössä sulkenut Turkin-vastaisen rajansa.”

”Lakeihin tiukasti nojaava Suomi ei voi tehdä lainsäädäntöä, joka on kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden vastaista, mutta samaan aikaan rajat on pystyttävä poikkeustilanteessa sulkemaan. Keskeistä on se, että lakien ja niiden tulkinnan on elettävä ajassa.”

”Hätää kärsivien ihmisten turvapaikkaoikeutta on kunnioitettava, mutta poikkeustilanteissa, kun turvapaikkalainsäädäntöä käytetään tietoisesti painostamiseen, pitää tällaista toimintaa vastaan pystyä sekä Suomen että EU:n puolustautumaan.”

Hämeen Sanomat tähdentää, että lainsäädännön pitää olla aukotonta.

”Suomi on EU:ssa rajaturvallisuudessakin mallioppilas, kun toiset voivat Puolan tapaan toimia omavaltaisesti.”

”Ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa. Niihin kuuluu kuitenkin myös se, ettei kukaan eikä mikään saa käyttää hädänalaisia ihmisiä venäläiseen tapaan valtapyrkimystensä välikappaleena.”

”Suomessa voidaan pääosin olla rauhallisin mielin. Rajavartiolaitos ja muutkin viranomaiset tietävät kaiken aikaa, mitä tekevät.”