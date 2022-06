Venäjä on heikentyneenäkin tuhovoimainen jätti. Virolaisen Jaan Krossin viimeinen romaani tekee itäisestä naapuristamme myös pilkkaa ja tarjoaa nykytilanteeseen kiinnostavan vertauskohdan.

Viron mestarikirjailijan Jaan Krossin (1920–2007) tuotannon valtaosa käsittelee Venäjän ja Viron suhdetta eri vuosisatoina.

Kross analysoi erilaisia suhtautumisia pahaan valtakoneistoon – sellainen Venäjä Virolle niin usein oli.

Ukraina on valtavasti suurempi maa kuin Viro, mutta kokoeroa Venäjäänkin on.

Niinpä joitakin symbolisia yhtymäkohtia saattaa löytyä Krossin viimeisen romaanin Tahtamaan ja nykytilanteen välillä.

Aikoinaan Tahtamaan HS-arviossa nostettiin esiin kirjallisuudentutkija Toomas Haugin analyysi, jonka mukaan kolmiodraaman impotentti mutta yhä potentiaalisesti tuhovoimainen aviomies symboloi vähitellen hajoavaa Neuvostoliittoa.

Kolmiodraaman muut osapuolet muistuttavat Viroa ja länttä, mutta eivät yksi yhteen – romaanilla on omat lainalaisuutensa.

Joka tapauksessa suhteen syventyessä asiat yritetään luovia niin, että heikentyneen mutta potentiaalisesti tuhovoimaisen miehen horjuva itsetunto yritetään ottaa huomioon, kun tämä yrittää vaalia kulisseja ja ”normatiivista legitimiteettiä”.

Venäjän nykyinen suurhyökkäys esittelee toisenlaisen juonen, joka olisi taatusti ruokkinut Krossin luovuutta. Tässä draamassa iloton pakkoavioliitto on purettu jo vuosikymmeniä sitten, mutta mies lähtee väkivallan ja koston polulle.

” Venäjän suurhyökkäys olisi taatusti ruokkinut Jaan Krossin luovuutta.

Ja taas luovitaan, tai ainakin länsi yrittää luovia. Se tarjoaa apua itsepuolustukseen, mutta ei asetu koko voimallaan vastustamaan hyökkääjää.

Dilemmaa peilaavat The New York Timesin ja The Washington Postin äskeiset pääkirjoitukset. Kross-fani voi kuulla niissä samankaltaisuuksia Tahtamaan luovimiskeskustelujen kanssa.

Yksinkertaistettuna The New York Times arvioi, että lännen ei pidä uskoa liikaa voittoon, joka perustuu ”haavekuviin”. Oikeus ei aina voita.

The Washington Postin mielestä olisi ”moraalinen ja strateginen tuho”, jos suurhyökkäyksestä päättänyt Vladimir Putin kutsuttaisiin neuvotteluihin ennen kuin hyökkäyksen päätavoitteet on ”tehty tyhjäksi”.

Pystytäänkö tähän tyhjäksi tekemiseen? Se jää nähtäväksi. Mutta nykytilanteessa ja lännen avun vähitellen lisääntyessä se ei ole mahdotonta.

Mitä seuraavaksi? Virolaiselta Jaan Krossilta emme enää voi kysyä, mutta mieleen palaavat Viron presidentin ja pääministerin HS-haastattelut maalis–huhtikuun vaihteessa.

”En näe syytä puhua Putinin kanssa, koska hän aloitti tällaisen sodan”, presidentti Alar Karis arvioi. Tätä peilaa myös The Washington Postin otsikko ”Nyt ei ole aika etsiä sopimusta Putinin kanssa”.

”Alueluovutukset ja neutraliteetti rauhan vastikkeeksi kuulostaisivat pelottavan paljon talvisodan lopputulokselta”, pääministeri Kaja Kallas muistutti.

Hän jatkoi, että Virossa ”hirmuteot alkoivat, koska emme taistelleet”. ”Te taistelitte, ja monet ihmiset kuolivat sodassa. Mutta uskon, että pelastitte enemmän ihmisiä, koska pystyitte säilyttämään itsenäisyytenne”.

Tätä pohditaan myös Ukrainan johdossa. Ja Ukraina on päättänyt – samoin kuin talvisodan Suomi – että puolustustaistelun seuraukset kärsitään, jos vaihtoehtona ovat antautumisen seuraukset.

Tilanne voi muuttua, mutta länsi voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan se muuttuu.

Ukrainalaisten itsenäisyys- ja taistelutahto on suuri asia, jonka The Washington Post huomioi tällä kertaa paremmin kuin The New York Times.

Ukrainalaisten luja tahto säilyttää itsenäisyytensä täysmääräisesti sitoo moraalisesti länttä, jonka ei sopisi ehdotella julman hyökkääjän etupiiriin alistumista, kun Ukrainan puolustusvoitto on mahdollisuuksien rajoissa.

”On tärkeää, että emme painosta Ukrainaa minkäänlaisiin sopimuksiin, joihin he eivät halua liittyä”, pääministeri Kallas totesi HS:lle – ja samoin päättelee nyt The Washington Post.

Ehkä sotilaallinen tilanne päätyy sellaiseen umpikujaan, että neuvotteluratkaisu on lopulta välttämätön, lehti päättelee.

Mutta toistaiseksi The Washington Post myötäilee Yhdysvaltojen johdon ja useimpien EU-maiden peruslinjaa: Ukrainan aseistamisen nopeuttaminen on nyt tärkeämpää kuin kiistely Ukrainan pään yli siitä, mihin Ukrainan pitäisi suostua hyökkäyksen lopettamiseksi.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimittaja.

