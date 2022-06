Koodaripulaa valittavien yritysten pitää järjestää asiansa niin, että kokemattomia ohjelmoijia voidaan työn ohessa ohjata ja kouluttaa.

Monet yritykset valittavat parhaillaan koodaripulaa. Palvelut muuttuvat digitaalisiksi, ja joka paikassa tarvitaan koodaajia, joita ei kuitenkaan tahdo löytyä.

Koodaripula on kuitenkin paradoksi: koodaajia on markkinoilla pilvin pimein, mutta silti yritykset valittavat pulaa osaajista. Samaan aikaan tekijät valittavat, että työn hankkiminen on vaikeaa.

Työpaikkailmoituksia selatessa ja kentällä kollegoita kuunnellessa käy ilmi, että yritykset kaipaavat kokeneita ohjelmoijia, kun taas töihin haluavat ovat uransa alkuvaiheessa.

Hesarin datadeskissäkin olemme nähneet, että aloittelevan ohjelmoijan paikkaan tulee satoja hakemuksia, kun taas kokenutta tekijää joudutaan hakemaan kissojen ja koirien kanssa.

Yritykset haluavat siis kokeneita kehittäjiä, ja taustalla on suoraviivainen logiikka. Pelätään, että kokemattomien ohjelmoijien kanssa aikaa pitää käyttää ohjaamiseen ja koulutukseen.

Vain kokeneisiin tekijöihin keskittyminen on kuitenkin lyhytnäköistä tai jopa merkki yrityksen digitaalisesta kypsymättömyydestä. Nykypäivän kokematon aloittelija on huomisen kokenut kehittäjä. Kypsymättömän yrityksen merkki on, jos sillä ei ole kykyä organisoitua niin, että kokemattomat kehittäjät pääsevät kasvamaan.

” Koodaripula on paradoksi.

Ohjelmistokehitystiimien työn näkyvin osa ovat tietenkin varsinaiset ohjelmistot. Siksi työhakemukset usein keskittyvät luettelemaan pitkät pätkät erilaisia kehitysteknologioita ja kokemusvuosia. Kokemusvuodet ovat helppo mutta nopeasti muuttuvalla ohjelmistoalalla epätarkka osaamisen mittari.

Vähemmän näkyviä asioita ovat ohjelmistoja ympäröivä tieto työtavoista, koodin dokumentaatio, erilaiset integraatiot, alan tuntemus ja tieto muista ohjelmointia tukevista asioista. Ohjelmointi on luovaa työtä, ja varsinainen ohjelmakoodi on vain työkalu ongelmanratkaisuun.

Yritysten digitaalisen tekemisen kypsyys näkyy muussa kuin varsinaisen ohjelmakoodin tuottamisessa. Kokemattoman kehittäjän on hyvä työskennellä sellaisessa ympäristössä, jossa organisaatio ja työtavat ovat kunnossa. Kokeneita kehittäjiä tarvitaan, jos prosesseissa on muutenkin vikaa.

Ohjelmistokehityksen kypsyys on monien yrityksen elinehto - myös sellaisten yritysten, joiden päätuotteita ohjelmistot eivät ole. Kyky palkata ja kasvattaa kokemattomia koodareita kertoo, täyttyykö tämä elinehto.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien datadeskin pääkehittäjä.