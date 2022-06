Jalankulkijoista on tullut pujottelukeppejä

Kävelykatu – joka on täysin väärä nimitys liikennemerkistä alkaen – on muuttunut turvattomaksi polkupyörien ja skuuttien tultua niillä sallituiksi. Jalankulkijat toimivat näiden äänettömien ajoneuvojen pujottelukeppeinä. Lain suojaa ajoneuvoilta ei ole enää kuin jalkakäytävillä, ja sielläkin astelu on laista huolimatta aina vain hektisempää näkövammaisille, vanhuksille, lapsille ja koirille.

Eläkeläiset nyt ilmeisesti halutaankin keskustasta pois mitä pikimmin.

Milloin skuutit varustetaan kävelijäpuskurilla? Ne kun ovat jo kuninkaita kaikilla alueilla. Rajoitusten asettaminen niille tuntuu mahdottomalta, tosin vain Helsingissä.

Sähköisten ajoneuvojen vallattua kaupungin pyöräilyn suosimisesta poistui kansanterveysnäkökulmakin: kansan kunto romahtaa.

En tiedä enää Helsingissä paikkaa, missä jalankulku olisi miellyttävää ja turvallista.

Seppo K. Koivula

Helsinki

