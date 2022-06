Viikon puheenaiheet

1) Platinajuhlat

Britanniassa juhlittiin tällä viikolla kuningatar Elisabet II:n 70 vuotta kestänyttä valtakautta. Kuningashuone on ollut viime vuosina skandaalien keskiössä, mutta kuningattaren suosio on pysynyt hyvin korkeana, sillä kaikkien muutosten keskellä 96-vuotias Elisabet on edustanut jatkuvuutta ja periksiantamattomuutta parhaassa keep calm and carry on -hengessä.

2) Tuuletus

Olympiakomiteassa yritettiin tiistaina puhdistaa ilmaa keskustelulla, jossa käytiin läpi huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäen tapausta. Puheenjohtaja Jan Vapaavuori ja hallituksen muu puheenjohtajisto saivat äänestyksessä luottamuksen, mutta lisää bensaa liekkeihin heitti Kuukausiliite, jossa epäasiallisesta käytöksestä epäilty urheilija Anni Vuohijoki arvosteli Olympiakomitean johdolta saamaansa kohtelua.

3) Rahapula

Televisiokanava Alfa-tv:n emoyhtiön Brilliance Communicationsin kerrottiin tiistaina joutuneen rahavaikeuksiin. Yhtiö keräsi viime syksynä osakeannilla sijoittajilta kolme miljoonaa euroa, mutta nyt rahat ovat lopussa. Konservatiivisesta linjastaan tunnettu Alfa-tv on palkannut tunnettuja esiintyjiä ja pyrkinyt suurten tv-kanavien haastajaksi, mutta kanavan mainosmyynti ei ole sujunut toivotusti.