Avun pääkirjoituksessa toimituspäällikkö Mikko Vienonen toteaa Vladimir Putinin Venäjän katsovan, ettei Ukrainalla ole itsemääräämisoikeutta.

”Se on tietysti aluevaatimusten perusteluksi täysin kestämätön, mutta historiassa niin yleinen, että jopa Suomi on siihen turvautunut.”

”Suomen itsenäistyttyä ahvenanmaalaiset pelkäsivät, että sekasortoisesta emämaasta tulee joko suomalaisnationalistinen tai sosialistinen valtio. Separatismi heräsi, ja pian ylivoimainen enemmistö ahvenanmaalaisia olisi halunnut ’jälleenyhdistää’ saarensa Ruotsiin.”

”Suomen hallitus ei ahvenanmaalaisten mielipidettä kysellyt, vaan ajoi luonnollisesti emämaan etua. Siinä ei kaihdettu vilunkiakaan. Kansainliiton komissiolle esiteltiin vain ne vesireitit, jotka parhaiten yhdistivät Ahvenanmaan Suomeen ja selkeimmin erottivat sen Ruotsista. On jopa väitetty, että suomalaiset olisivat esitelleet komissiolle karttoja, joissa Ahvenanmaata oli siirretty itään.”

”Lopputulokseen eivät olleet tyytyväisiä ahvenanmaalaiset, ruotsalaiset eivätkä edes suomalaiset nationalistit. Viimeksi mainittujen mielestä saarten laaja itsehallinto polki suomenkielisten oikeuksia.”

”Kaikesta huolimatta Ahvenanmaan itsehallinto on harvinainen esimerkki siitä, että valtioiden välisen aluekiistan voi ratkaista myös rauhanomaisesti. Siitä voidaan olla kiitollisia niin Ruotsissa kuin Suomessa – ja etenkin Ahvenanmaalla.”

Nuoren Voiman pääkirjoituksessa päätoimittajat Johanna Osváth ja Taija Roiha pohtivat, että sodassa vallanhimo naamioidaan usein puolustukseksi tai kostoksi.

”Propagandistinen ajatus tilien tasaamisesta avaa portit väkivallalle ja massamurhille – tietyissä piireissä jopa holokaustia on perusteltu kostolla. Kosto tai puolustus puetaan tällöin casus bellin, sodan oikeutuksen, asuun.”

”Yksi ketjuuntuvien kriisien keskellä elävän sukupolven suurista tehtävistä on opetella löytämään tasapaino reaktiivisen puolustuksen ja omaehtoisen toiminnan väliltä. Kriisit, erityisesti silmittömän väkivaltaiset sellaiset, vaativat huomiomme. Samalla niiden keskellä on jollain tapaa myös jatkettava elämää. Muuten vastapuoli on jo voittanut.”

Niin & Näin -lehden pääkirjoituksessa päätoimittaja Tytti Rantanen arvioi, että Venäjän ”erikoisoperaatio” Ukrainassa on helppo pelkistää pahan hyökkäykseksi hyvää vastaan.

”Yksinkertaistusten sijaan tarvitaan itsekriittistä lähihistorian ja nykytilanteen tarkastelua. Aloittaa voi vaikka pohtimalla, millaiseen energiapoliittiseen mottiin Eurooppa on ajautunut ja miten siitä on löydettävä tie ulos myös ilmastokriisin vuoksi.”