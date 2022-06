Heikon palkan ja arvostuksen puutteen takia motivaatio vankeinhoidossa on koetuksella eikä työtä kyetä enää hoitamaan kuten pitäisi.

Vantaan vankilassa tapahtui valitettava vangin kuolemaan johtanut pahoinpitely, josta on uutisoitu laajasti. Tapahtumaan on mielestäni useita syitä.

Syyttäjä Emilia Ilander-Raulahti kertoi tiedotusvälineille, että oikeudenkäynneissä tapahtuu entistä enemmän häiriökäyttäytymistä ja että tällaiseen toimintaan tulee puuttua. Vankilassa toistakymmentä vuotta rikosseuraamusesihenkilönä toimineena voin sanoa, että vankien häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt ja vangit ovat huonokuntoisempia ja vaarallisempia kuin aikaisemmin.

Rikosseuraamusalaa ja erityisesti vankiloita on jo vuosia koetellut rekrytointiongelma. Henkilökuntaa on liian vähän ja osa siitä on kouluttamatonta. Syynä tähän on haastavat työajat, palkkaus sekä työssä koettu väkivallan uhka, mutta myös työn huono arvostus.

Vartijoiden ja rikosseuraamusesihenkilöiden työtä ei arvosteta. Henkilökunnan mielipiteitä ei ole otettu kunnolla huomioon esimerkiksi työvuorojen suunnittelussa, vankiloiden työturvallisuuteen ei ole kiinnitetty huomiota tarpeellisissa määrin eikä rikosseuraamusesihenkilöiden palkkaus ole samalla tasolla alan muiden saman nimikkeen alla työskentelevien kanssa. Arvostuksen puute näkyy myös siinä, että lähiesihenkilöiden palkkaus on alemmalla tasolla kuin henkilöillä, jotka eivät ole esimiestehtävissä.

Vantaan vankilan tapauksessa matkaselliosaston esihenkilöt ja vartijat ovat toimineet hyvin vaativissa oloissa. Vankiloissa työskentelevien rikosseuraamusesihenkilöiden rooli korostuu turvallisuusasioiden hallinnassa.

Työ vankiloissa on henkisesti erittäin vaativaa. Mikäli henkilökuntaa on liian vähän, palkkaus koetaan epäoikeudenmukaisena. Jos henkilökunnalla on ristiriitoja Rikosseuraamuslaitoksen ylimmän johdon kanssa, seuraa siitä mitä ilmeisemmin myös motivaatio-ongelmia sekä välinpitämättömyyttä siihen, miten työtä hoidetaan.

Ongelmien pitkittyminen alkaa näkyä siinä, että vankeja pahoinpidellään ja peräti surmataan. Henkilökunnan motivaatio on koetuksella eikä työtä kyetä enää hoitamaan niin kuin haluaisi.

Huomionarvoinen seikka on myös se, että yhteiskunnan varoja käytetään rikosseuraamusalan kehittämiseen. Oletuksena on, että siitä hyötyisivät niin vangit kuin yhteiskuntakin. Vankiloihin on luotu uutuutena vastuuvirkamiesmalli, jonka tarkoituksena on vankien yksilöllinen kohtaaminen ja hallittu, yhteiskunnan turvallisuutta lisäävä vangin vapauttaminen.

Rikosseuraamuslaitos on vastikään ottanut käyttöön vuosikausia valmisteilla olleen, 40 miljoonaa euroa maksaneen uuden tietokonejärjestelmän nimeltään Roti. Järjestelmä on jo uutena täysi fiasko. Henkilökunnan aika menee tietokoneen äärellä istumiseen eikä aikaa riitä vankien kuntouttamiseen saati työn lainmukaiseen hoitamiseen.

Motivoivalla, oikeudenmukaisella, kannustavalla ja arvostavalla henkilökunnan mielipiteet huomioivalla johtamistavalla saisi paljon aikaiseksi.

Rikosseuraamusalan ammattilainen

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

