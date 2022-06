Entinen pääministeri Paavo Lipponen kehotti laskeutumaan Nato-uhosta maan pinnalle (HS Mielipide 4.6.). Koetan perustella, miksi olen samaa mieltä.

Suomi ja Ruotsi ilmaisivat Natolle halunsa neuvotella jäsenyydestä. Nato on korostanut ”avointen ovien politiikkaansa”. Järjestön pääsihteeri on kertonut, että päätös neuvottelujen aloittamisesta ja jäsenkriteerien tarkistus vie korkeintaan muutaman päivän. Nyt on vierähtänyt kaksi viikkoa, eikä vastausta edes neuvottelujen aloittamisesta ole kuulunut.

Monenkeskisissä neuvotteluissa myös itsekunnioituksesta on joskus apua. Ilmoitimme etukäteen, ettemme aseta neuvotteluillemme mitään ehtoja. Voisimmeko yksinkertaisesti odottaa, haluaako Nato neuvotella kanssamme?

Lauri Kangas

entinen suurlähettiläs, Heinola

