Lapsen oikeudet on turvattava urheilussa

Urheilujärjestöjen on syytä varmistaa, että keskeisissä rooleissa olevilla henkilöillä on riittävä osaaminen lapsen oikeuksista.

Lapsen oikeuksien turvaaminen on laista nouseva velvollisuus, ei valintakysymys.

Suomessa yli puolet alle 18-vuotiasta harrastaa liikuntaa ja urheilua seuratoiminnassa. Urheilu tuo lapsille ja nuorille iloa, hyvinvointia sekä ystäviä. Liian usein urheilussa kuitenkin sivuutetaan lapsen oikeudet.

Kuten muuallakin yhteiskunnassa, osaan lapsista kohdistuu urheilussa syrjintää, rasismia tai seksuaalista häirintää. Esimerkiksi sukupuoleen perustuva syrjintä näkyy jo lasten kohdalla, vaikka urheilujärjestöt ovat jo pidempään ponnistelleet sukupuolten tasa-arvon eteen. Joissain lajeissa tuomareille maksetaan tyttöjen peleistä matalampi palkkio tai tytöille annetaan vähemmän harjoitteluvuoroja, huonompina ajankohtina.

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) selvityksen (2020) mukaan yli neljännes 16–18-vuotiaista kilpaurheilijoista oli kokenut seksuaalista häirintää.

Eri vähemmistöihin kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset joutuvat pelkäämään syrjiviä puheita, jopa valmentajien taholta. Yhä edelleen loukkaavat kommentit saatetaan kuitata vitsailuna.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on turvattu lapsen oikeus riittävään lepoon ja vapaa-aikaan. Lasta ei siis tule kehottaa urheilemaan sairaana tai niin intensiivisesti, ettei hän ehdi palautua. Kilpatavoitteet saattavat kuitenkin ohittaa lapsen hyvinvoinnin. Joissain lajeissa kuten taitoluistelussa aikuisten sarjojen ikäraja on näihin päiviin asti ollut 15 vuotta, mikä on onneksi nyt muuttumassa.

Urheilun vastuutahojen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että lapsen oikeus keholliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeus toteutuvat. Aikuisten on tunnistettava, missä menee raja esimerkiksi perustellun venyttämisen ja pahoinpitelyn välillä. Joskus valmentajat ovat vertailleet tai arvostelleet lasten ulkonäköä, vaikka yksikin kommentti voi laukaista vaarallisen syömishäiriön.

Lapset tarvitsevat enemmän kuuntelua, kannustusta ja kiitosta. Uskomme, että valmennuskulttuuri on muuttumassa lapset paremmin huomioivaksi. Uuden polven valmentajilla on mahdollisuus katkaista vahingollisen valmennuskulttuurin kierre ja ottaa lapsen oikeudet toiminnan pohjaksi. Se voisi olla kansainvälisestikin kirkkaampi menestyksen mittari kuin haitallisten valmennusmetodien kautta tullut menestys.

Lapsen oikeuksien turvaaminen on laista nouseva velvollisuus, ei valintakysymys. Vastuu on aina aikuisilla, mutta on tärkeää, että lapset tulevat itse tietoiseksi oikeuksistaan. Myös lisää tutkimusta lapsen oikeuksien toteutumisesta urheilussa tarvitaan.

Urheilujärjestöjen on syytä varmistaa, että keskeisissä rooleissa olevilla henkilöillä on riittävä osaaminen lapsen oikeuksista. Ihmisoikeusliitto on kouluttanut parin vuoden ajan urheilun toimijoita ihmisoikeuksien perusteista opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Ihmisoikeusliiton koordinoima huippu-urheilijoiden Team Human Rights vaikuttaa osaltaan ihmisoikeuksien puolesta.

Suomalainen urheilu ottaa aimo loikan eteenpäin, kun se asettaa lähtökohdakseen lapsen oikeudet ja ryhtyy ylpeästi puolustamaan niitä.

Samuel Bashmakov

asiantuntija, Ihmisoikeusliitto

Kaari Mattila

pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto

Kiira Korpi

luisteluvalmentaja, Team Human Rights

Linda Sällström

jalkapalloilija, Team Human Rights

