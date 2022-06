Öljyn merikuljetusten vaikeuttaminen iskisi Putinin rahavirtaan jopa enemmän kuin Euroopan oman tuonnin lopettaminen.

EU:n kielto öljyn ostamiselle Venäjältä on tehoton, jos Venäjälle jätetään välineet suunnata öljyvienti uudelleen muihin maihin. Tästä on kirjoitettu Helsingin Sanomissakin, mutta käsissämme oleva vaikutuskeino on jäänyt vähälle huomiolle. Eurooppalaiset yhtiöt hoitavat pääosan Venäjän öljyn merikuljetuksista ja niiden vakuutuksista. Öljyn merikuljetusten vaikeuttaminen iskisi Putinin rahavirtaan jopa enemmän kuin Euroopan oman tuonnin lopettaminen.

Tähän asti Eurooppa on epäonnistunut. EU-maat ovat sodan alkamisen jälkeen maksaneet Venäjälle energiasta jo 57 miljardia euroa. Rahoitamme selvästi enemmän Venäjää kuin Ukrainaa. Lisäksi Venäjä on jo moninkertaistanut öljynsä merikuljetukset Aasiaan. Hämmentävää kyllä se on tapahtunut valtaosin eurooppalaisten varustamoiden avustuksella. Öljyn merikuljetusten lisäys on toteutettu pääosin kreikkalaisten varustamojen kuljetuksin. Ne vastaavat pääosasta Venäjän öljykuljetuksista.

Jopa 95 prosenttia maailman öljytankkereista käyttää Lontoosta käsin koordinoidun eurooppalaisen vakuutusyhteisön myöntämää vakuutusta. Toki vakuutuksia ruvettaisiin tarvittaessa ostamaan muualta, mutta haluaisivatko ja pystyisivätkö alalle uutena tulevat vakuutusyhtiöt ottamaan niin suuria taloudellisia vastuita kuin nopeaan öljytankkerien mannertenvälisten kuljetusten lisäämisen liittyy? Ainakin se olisi hidasta ja kallista.

Taloustoimisto Bloombergin ennusteen mukaan Venäjän tulot energiaviennistä kasvavat tänä vuonna kolmanneksen viimevuotisesta. Voimme estää ennusteen toteutumisen iskemällä siellä, missä olemme vahvoja. Merikuljetuksissa eurooppalaiset ovat edelleen supervalta. EU:n kuudennen pakotepaketin yhteydessä on kiellettävä Venäjän vientikuljetuksiin osallistuminen vakuutusyhtiöiltä ja varustamoilta. Myös porsaanreiät on tukittava. On vaikeutettava eurooppalaisten tankkerien vuokraamista Venäjän käyttöön kolmansien osapuolten kautta ja estettävä merirahteja hallitsevia vakuutusyhtiöitä jälleenvakuuttamasta Venäjän kuljetuksiin liittyviä riskejä vakuutusyhtiöiden välisillä markkinoilla.

Kai Mykkänen

kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.