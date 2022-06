Alkukesän myötä sähköpolkulautojen pysäköinti on koettu ongelmaksi. Se on liian vapaata. Pysäköinnin säätelemisen on nähty rajoittavan liikkumisvapautta ja vapaata yritystoimintaa.

En ole perehtynyt kaikkiin asiaan liittyviin lakeihin ja asetuksiin, mutta eikö esineiden jättäminen niin, että ne haittaavat tai vaarantavat liikkumista, ole jo kielletty? Jos näin ei ole, tämä tulisi määrätä myös potkulautojen osalta rangaistavaksi. En näe sen rajoittavan edellä mainittuja vapauksia. Vieraiden esineiden jättäminen puistoalueille lienee jo nyt kiellettyä ja rangaistavaa.

Ongelma ei kuitenkaan poistu rangaistussäädöksillä, vaan potkulaudoille ja polkupyörille osoitettuja pysäköintipaikkoja tulisi lisätä kattamaan taajama-alueet niin, että oikein pysäköiminen olisi helppoa. Potkulaudathan vähentävät autoilun tarvetta, joten yhden auton parkkiruudun merkitseminen potkulautaruuduksi siellä täällä lienee hyväksyttävää.

Tarmo Anttalainen

Espoo

