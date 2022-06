Köyhyys- ja kurjuusleiman antaminen jokaiselle yksinhuoltajaperheelle ei palvele kenenkään etua.

Petriina Punna, Elina Wallin ja Petri Öhman kirjoittivat (HS Mielipide 4.6.) yksinhuoltajaperheiden ahdingosta. Kirjoituksessa oli tärkeitä näkökulmia, mutta tilastojen lisäksi on tärkeä tuoda esiin myös yksinhuoltajaperheiden moninaisuutta.

Välillä yksinhuoltajuus on myös itse tehty valinta. Yksi koko ajan yleistyvä perhemuoto on itsellinen äitiys. Siinä lapsi saadaan hedelmöityshoidoilla lähtökohtaisesti ilman toista vanhempaa. Itsellinen äitiys on tarkkaan harkittu asia, turvaverkkoja ja taloudellisia resursseja on pakko miettiä laajasti jo etukäteen. Psykologikäynnit päätöksen tueksi ovat pakollisia ennen hedelmöityshoitoihin lähtemistä.

On tärkeää, että yksinhuoltajien ongelmista keskustellaan ja yksinhuoltajaperheitä tuetaan vahvasti myös yhteiskunnan taholta. Köyhyys- ja kurjuusleiman antaminen jokaiselle yksinhuoltajaperheelle ei kuitenkaan palvele kenenkään etua. Meitä yksinhuoltajia on hyvin moninainen joukko.

Jokaisesta vanhemman tai vanhempien ahdingosta on tärkeä puhua erityisesti siksi, että oikeus hyvään elämään voisi toteutua jokaisen lapsen kohdalla. Osa tämän oikeuden toteutumista on myös se, että perhemuoto ei itsessään lokeroi lasta muiden silmissä. Yksinhuoltajaperhe ei automaattisesti tarkoita huonompaa lähtökohtaa. Osa yksinhuoltajaperheistä voi valtavan hyvin ja pystyy tarjoamaan lapsille erinomaisen kasvualustan.

Kahden lapsen itsellinen äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.