Baletissa nähdään myös alkuperäiskansojen kulttuurin omimista.

Tämä vuosi on ollut suomalaisen tanssitaiteen juhlaa. Yleisöllä on ollut mahdollisuuksia nauttia laajasta juhlaohjelmistosta, erityisesti Suomen kansallisbaletin tuottamana.

Baletti taidemuotona kiinnostaa suurta yleisöä yhä, mikä on hienoa. Toisella vuosisadallaan Suomen kansallisbaletin toivoisi kuitenkin osallistuvan julkiseen keskusteluun kulttuurisista stereotypioista. Taiteilijoiden tietoisuus vastuustaan on lisääntynyt viime vuosina, ja myös yleisö on yhä valistuneempi liittyen kysymyksiin siitä, kuka saa esittää ketä ja mitä.

Vuonna 2019 Kansallisbaletti otti ohjelmistoon Pär Isbergin Peppi Pitkätossu -baletin. Se palaa ohjelmistoon syksyllä 2023. Helsingin Sanomat piti teosta ”täydellisenä Joulunajan balettina, jossa koko tanssijakunta pani parastaan” (HS 30.11.2019).

Balettiin sisältyy Uuteen Seelantiin sijoittuva kohtaus, jossa tanssijat on puettu keltaisiin kokopukuihin, lantiolla istuviin lehtihameisiin ja erinäisiin kasvomaalauksiin. Liikekielessä oli maorikulttuurin haka-tanssista lainattuja, ylimalkaisesti toteutettuja ilmeitä ja eleitä.

Kansallisbaletin näyttämöllä on myös nähty ylipainoisia ihmisiä pilkkaavia hahmoja sekä eksotismiin ja karikatyyriin perustuvia stereotypioita. Nyt nähdään myös alkuperäiskansojen kulttuurin omimista.

Peppi Pitkätossua mainostetaan nimenomaan viihdyttävänä ja hauskana lastenbalettina. Ajatellaanko tässä, että lapsille riittäisi pelkkä viihdyttävyys tai hauskuus taiteessa, ja etteivät tällaiset esteettiset kokemukset vaikuttaisi siihen, kuinka he maailman ymmärtävät?

Muiden kulttuurien tanssien lainaaminen tuo mukanaan suuren vastuun, mutta se voi olla myös hieno mahdollisuus taiteelliselle kasvulle, yhteistyölle ja muiden kulttuurien oppimiselle.

Kansallisbaletilla on velvollisuus kiinnittää huomiota siihen, kuinka se edustaa muita kulttuureita, heidän musiikkiaan ja tanssejaan. Tietoisuus kulttuurisesta omimisesta on erityisen tärkeää kansalle, joka ylpeilee tasa-arvoisuudellaan mutta jossa etniset vähemmistöt ovat vasta äskettäin alkaneet saada äänensä kuuluviin.

Ottaen huomioon saamelaisten kokeman syrjinnän ja epätasa-arvon on Suomen Kansallisbaletilla erityinen vastuu siitä, kuinka se toteuttaa alkuperäiskansojen kulttuuria sisältävää taidetta.

Suvi Honkanen

tanssija, kirjoittaja, Helsinki

