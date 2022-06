Aivan sietämättömistäkin kivuista kärsivä ihminen joutuu odottamaan yli puoli vuotta pääsyä Husin kipuklinikan potilaaksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) kivun lievittämisen toimenpiteet, kuten sakraalipuudutus, on keskitetty Husin kipupoliklinikalle. Tämä voisi olla hyvä ratkaisu, mutta se ei toimi.

Aivan sietämättömistäkin kivuista kärsivä ihminen joutuu odottamaan yli puoli vuotta pääsyä kipuklinikan potilaaksi. Hän voi mennä ambulanssilla sairaalaan, mutta siellä annetaan vain lääkettä kipuun. Usein vahvatkaan kipulääkkeet eivät tehoa, ja esimerkiksi opiaatit voivat aiheuttaa riippuvuutta.

Sakraalipuudutuksen antaminen on melko nopea toimenpide. Jos kipuklinikalla puudutusta ei kuitenkaan voida tai haluta tehdä, vaihtoehto on ambulanssikuljetus ja päiväkausien lääkehoito täydessä sairaalassa. Kumpi on järkevämpi vaihtoehto? Tietääkseni kipua lievittävät toimenpiteet tehdään muualla maassamme yleensä keskussairaaloissa, ja potilas pääsee heti hoitoon.

Husin toimimaton kipuklinikka pitäisi lakkauttaa, ja puudutukset ja muut toimenpiteet tulisi siirtää sairaaloihin. Sairaaloissakin on ruuhkaa, mutta potilas pääsee sentään heti hoitoon eikä vasta puolen vuoden päästä.

Kari Ruutu

Helsinki

