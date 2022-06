Sote-sektorilla on osaajapula. Alan veto- ja pitovoima on turvattava. Harjoittelut ovat pakollinen osa sote-alan koulutusta. Ammattikorkeakoulut ovat ainoa koulutussektori, joka maksaa harjoittelupaikoille vuosittain miljoonien eurojen edestä korvauksia, jotta opiskelijat voivat harjoitella. Taakka on raskas ammattikorkeakouluille.

Sote-alan haasteet ovat niin isot, että harjoitteluista tulee tehdä maksuttomia. Raha pitää suunnata koulutuksen ja sen laadun kehittämiseen.

Harjoittelumaksujen poisto on osa hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa. Yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta on varmistettava, että asia etenee lainsäädäntöprosessissa.

Elina Juntunen

toimitusjohtaja, rehtori

Pirjo Hakala

vararehtori, koulutusjohtaja

Diakonia-ammattikorkeakoulu

