Pysyvä koti on jokaisen oikeus.

Helsingin Sanomat on viime aikoina nostanut kirjoituksissaan esiin päihdepolitiikkamme haasteet. Myös mielipidesivulla on peräänkuulutettu inhimillistä päihde- ja asuntopolitiikkaa (HS 26.5.).

On hyvä, että asuntopolitiikka on tuotu päihdepolitiikan rinnalle keskustelussa, sillä ilman asuntoa ihmisen on lähes mahdotonta saada elämäänsä hallintaan. Erityisen haasteellista se on, jos asunnottomalla henkilöllä on samanaikaisesti vakavia päihde- ja mielenterveysongelmia. Toipumisen edellytyksenä on aina asumisen järjestäminen.

Suomessa sovellettava Asunto ensin -malli on ainutlaatuinen ja tehokas. Mallin mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Kenenkään ei pidä viettää öitään ulkona ja rappukäytävissä. Myös hätämajoituksen tulee olla lyhytaikaista ja vain akuuttiin tilanteeseen kuuluvaa.

Asunto ensin -malliin kuuluu pysyvän asumisen takaaminen asunnottomalle. Tämä tarkoittaa vahvaa palvelulupausta siitä, että saadun tuen avulla ei joudu enää takaisin kadulle.

Asunto ensin -mallin lähtökohta on vuokrasuhteeseen perustuva asuminen, jota ei ehdollisteta esimerkiksi määräaikaisilla vuokrasopimuksilla. Me Asunto ensin -ammattilaiset pyrimme työskentelemään luovuttamatta, vaikka ajoittain työssä on suuria haasteita. Luottamuksen rakentaminen on kaiken perusta ja sen synnyttäminen vie aikaa.

Asunnottomuuden poistaminen edellyttää, että meillä on myös matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, kadulla työtä tekeviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä vertaisia ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Lisäksi tarvitaan käyttöhuoneita suonensisäisiä huumeita käyttäville henkilöille. Näin mahdollistamme, että eniten tukea tarvitsevat löytävät asianmukaisten palvelujen piiriin.

Monella pitkään asunnottomana olleella on takanaan kokemuksia, joista toipuminen vaatii aikaa ja pääsyä hoidon piiriin. Ennen kaikkea se vaatii inhimillisyyttä ja kunnioittavaa asennetta meiltä, jotka heitä työssämme kohtaamme.

Heli Alkila

asiakkuuspäällikkö

Minna Kiviaho

palvelualuejohtaja

Diakonissalaitoksen sote-palvelut

